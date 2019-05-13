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「鎮海火箭彈」內幕 海巡艦艇火箭彈化政策早已定

2019-05-13 16:53聯合報 記者洪哲政╱即時報導

中科院研發的「鎮海火箭彈」系統，前身是中山科學研究院自製「灘岸防禦火箭彈系統」的一部分，由中科院去年親自登門向當時的海岸巡防署長李仲威推薦，將系統中2.75火箭彈建構成的武器系統，配備在海巡未來新造600噸級以上巡防艦，作為主砲，取代海軍無法移撥的40快砲。

據了解，當時署方雖以認為火箭彈並未研發出海基系統，未下決定，聲稱希望中科院研發出新的40快砲系統，但從爾後隨即出借海巡台中艦給中科院作為海基系統測試載台，等待戰測通過後即行簽約，顯示海巡艦火箭彈化政策早已決定，希望藉此與馬政府時期的強化海巡編裝案作出區別，蔡政府的「籌建海巡艦艇發展計畫」，不但艦艇噸位比昔日新造艦艇大，火力也更強。

而根據中科院公布資料指出，「鎮海火箭彈」射程約10公里，可裝載42枚2.75吋火箭彈，負責水面近戰防禦任務，對射距內目標具威嚇與攻擊的能力。系統具備遙控與集火模式射擊，搭配熱顯像系統，可全天候擔負船艦警戒任務，降低人員臨戰風險，節省人力操作。

未來配備在海巡艦上的「鎮海火箭彈」系統，整合電羅經，航儀設備與導航雷達，分別指揮光電指揮儀上的雷測系統、光電次系統與伺服器次系統；另有砲控次系統、砲令次系統與操控台，火箭武器載台上則有6個發射箱。

中科院說，「鎮海火箭彈」位於駕駛艙的操控台，負責武器系統作戰的指揮與火砲管控，系統可整合船體姿態、船速風速風向即時數據，支援砲令解算。而以熱顯像儀為主的觀測系統，具備夜視能力，可全天候執行水面目標的搜索、辨識、測距及追蹤鎖定，提升人力視距及接戰預警時間，精確並迅速反應擊中目標。

我周邊鄰國韓國、中國大陸也研發出海基用火箭彈，如韓國海軍將火箭彈配備在210噸級中型火箭獵殺巡邏艇（PKMR），但都未將之配備在海巡或海警艦艇作為執法用。

海巡署現有8艘主力艦艇，配備有40快砲、20機砲等武器系統。我國未來配備「鎮海火箭彈」系統的新造海巡艦艇，包括12艘600噸級巡防艇、6艘1000噸級巡防艦、4艘4000噸級巡防艦，目前大型艦艇均已發包開工，1000噸巡防、600噸巡防艦明年(109)將各完成第一艘下水。

鎮海火箭彈在海巡台中艦上測試畫面。圖／中科院；海巡署提供。
鎮海火箭彈在海巡台中艦上測試畫面。圖／中科院；海巡署提供。
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海巡署現有8艘主力艦艇，配備有40快砲、20機砲等武器系統。記者洪哲政／攝影
海巡署現有8艘主力艦艇，配備有40快砲、20機砲等武器系統。記者洪哲政／攝影
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