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載越多賺越多？ 成功嶺小黃後車廂「塞滿阿兵哥」

2019-05-13 14:01聯合新聞網 綜合報導

一名網友日前經過成功嶺時，看見計程車司機為了多賺錢，讓阿兵哥坐在後車廂中，看起來...
一名網友日前經過成功嶺時，看見計程車司機為了多賺錢，讓阿兵哥坐在後車廂中，看起來相當危險。圖截自臉書
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目前計程車多用跳錶計價避免車資紛爭，但還是有不少地方採「就地喊價」方式載客。一名網友日前經過成功嶺時就直擊，有小黃司機為了多賺一點錢，不但以人頭計價，還違法將欲搭車的阿兵哥塞進後車廂，讓他相當傻眼。不過，卻有不少網友表示見怪不怪，因為這種共乘方式早已行之有年。

一名網友在臉書《爆料公社》中表示，上週五（10日）傍晚他開車經過成功嶺時，正好見到一名計程車司機在路旁招攬放假出營的新兵搭車。然而，車內明明已經沒有座位了，運將還是不斷招呼阿兵哥上車，並且熟練地將後到的新兵「塞進後車廂」中，公然超載。

目睹此景象的原po覺得相當傻眼，於是拍下司機將人引導至後車廂的影片，並po文質疑以人頭計價的計程車司機為了多賺一點錢，罔顧乘客安全，「為了攬阿兵哥硬是算人頭超載，把後車廂也塞滿人，好危險！小黃無所不載」。

對此，許多網友也認為把乘客塞進後車廂實在不妥，「後車廂好扯，以前頂多坐很擠，但也不會跑到後車廂」、「超載可以，加錢不行，台灣人心態」。但也有不少網友曾有相似經驗，因此早已見怪不怪，「幾十年前就這樣了，少見多怪」、「你是不是沒當過兵，不知道阿兵哥放假時歸心似箭的心情」、「一直以來都這樣，阿兵哥也省錢啊」。

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