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中科院研發戰機對地攻擊裁判系統不力 空軍不求償了

2019-05-13 12:31聯合報 記者洪哲政╱即時報導

空軍委託中科院執行「空對面戰術研發—干擾效益戰裁分析系統籌建案」，預算編列4510萬元，中科院研製進度及成果始終未達空軍需求，進度落後，預算遭立法院凍結，空軍為求預算解凍，送達立院的解凍報告聲稱已對研發缺失導致的損失，對中科院啟動求償作業。但訊息經媒體披露後，空軍司令部改口稱中科院為我國防科技研發重鎮，多年來屢屢協助空軍突破各項研發困難，雙方合作緊密，全案「無司法求償程序」，會持續研改。

空軍司令部以「勇禦專案」為名，耗資4510萬元委由中科院研發「空對面戰術研發—干擾效益戰裁分析系統籌建案」，希望依空軍整體聯合制空戰術戰法研發與驗證需求，建構仿真作戰場景。但部分預算已付出，中科院卻作不出來，空軍已依合約向中科院啟動求償作業。

按空軍送至立法院的報告指稱，空對面戰術研發—干擾效益戰裁分析系統籌建案」全案編列4510萬元，106年執行1910萬元，總進度43%；107年暫緩執行，保留2390萬元；108年度編列210萬元，全案預計今年底須完成。已支付給中科院的項目，包括「空對面戰術研發—干擾效益戰裁分析系統，執行額度585萬8000元，進度40%；CATIS系統電戰模組,執行額度293萬元，進度40%；射頻模擬器提升，執行額度352萬8000元，進度60%；中科院系統整合費，執行額度678萬4000元，進度41%。

空軍送到立法院的報告還提及，這項「勇禦專案」事實還牽涉到另一項「勇盾專案」。「空對面戰術研發—干擾效益戰裁分析系統籌建案」及勇盾專案是採購測試評估裝備，兩者是承續執行的專案，因為勇盾案射頻模擬器對我國現役F-16型機雷達預警器有效致動距離不足，不符空軍作需，空軍特別向美方索取相關軟硬體資訊，交中科院執行精進作業。

由於空軍聲稱求償之舉，涉及各軍種與中科院各項合作案，若空軍求償成案，各軍種和中科院官司恐打不完。但空軍日前對外否認有求償作業，聲稱送到立法院的報告內容只是為求預算解凍，事實上並無求償情節，解凍報告是「誤寫」，因此被質疑是欺騙立法院。

空軍司令部上午解釋稱，中科院依「國家中山科學研究院設置條例」第4條及「政府採購法」第105條第1項第3款等規定，接受國軍委託研製專案時，該院視同為公務機關，執行過程中相關付款條件、窒礙爭議，均通過各層級與階段專案管理審查機制協商解決，無司法求償程序。空軍司令部說，空軍函送立院書面報告中的精進作為，是為表達這項原則，並無「欺騙」情事。

空軍司令部表示，空軍委由中科院籌建的「電戰干擾效益戰裁分析系統」，即依這些規範辦理，於階段性成果驗收合格後始達付款條件，目前部分工項已達成研製需求，其餘尚在持續研改中。後續將依前述督管機制嚴密管控，以確保系統品質符合作戰需求。

空軍司令部表示，「國防自主」是國家重要政策，中科院為我國防科技研發重鎮，多年來屢屢協助空軍突破各項研發困難，達成建軍備戰任務，雙方合作緊密，期望國人繼續予以支持。

因為勇盾案射頻模擬器對我國現役F-16型機雷達預警器有效致動距離不足，不符空軍作...
因為勇盾案射頻模擬器對我國現役F-16型機雷達預警器有效致動距離不足，不符空軍作需，空軍特別向美方索取相關軟硬體資訊，交中科院執行精進作業，但仍不得其法。圖／聯合報系資料照片
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空軍中科院戰機
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