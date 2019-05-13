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教育部：軍訓教官在退出校園最後一刻也會堅持武德

2019-05-13 11:25聯合報 記者洪哲政╱即時報導

有學校軍訓教官以現職軍人身分赴中國大陸進行交流，引發綠委關切，要求行政院應就現役軍人擔任教官者，凡出訪中國大陸應該比照兩岸人民關係條例中，國防現役人員的規定予以嚴格審查。但教育部回應，軍訓教官職司推動全民國防教育，即使身赴威脅地區，絕無不當或有損國譽及軍威的表現。教育部意有所指說：軍訓教官堅持軍人武德理念，是教育部軍訓教官即便離退校園最後一刻仍戮力堅持的原則。

高雄中學一名教官跟著民間團體到大陸進行學術交流，引發質疑。民進黨立委邱志偉向行政院提出書面質詢表示，中共對台統戰愈趨嚴密，甚至滲透扎根至各級學校機關，更有學校教官以現職軍人身分赴中。建請政府應就現役軍人擔任教官者，凡出訪中國應該比照兩岸人民關係條例中，國防現役人員之規定予以嚴格審查。

他表示，目前高中大學的現役教官，固然都是現役軍人，但編制與經費都直屬教育部，因此教官赴中，可不受現役軍人的約束，逕行以普通教育人員受審查，而可赴中。但教官就是現役軍人，即便未接觸軍事機敏事務，但軍人身分並未改變，赴中本就是涉及國安事項，審查方式應當由國防部和教育部共同聯審。

教育部則回應，國軍人員申請赴大陸或港澳地區均比照「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」辦理。教育部依其授權並參酌其標準，訂定「軍訓教官出國作業規定」。軍訓教官赴大陸或港澳地區特例案件由教育部負責核准權責，軍訓教官可申請赴大陸地區探親、學術交流等。

教育部表示，依「國軍人員出國作業規定」及「軍訓教官出國作業規定」，教育部所屬軍訓教官申請赴中國大陸及港澳地區應依許可辦法審查。且軍訓教官非涉密人員，即非出國管制人員，依規定未涉及國家機密之簡任或相當簡任第11職等以上之公務員、警監3階以上之警察人員及許可辦法第3條第3項第1款人員，應向主管機關申請，經許可後，始得進入大陸地區。

教育部說，推動全民國防教育之意義在於「納動員於施政、寓戰備於經建、藏熟練於演訓」，使全國民眾建立「責任一體、安危一體、禍福一體」的共識，達到全民關注、全民支持、全民參與、全民國防的最高理想。教育部軍訓教官均依此指導原則為職志，全力推廣全民國防教育，更瞭解自身身分，即使身赴威脅地區，絕無不當或有損國譽及軍威的表現。即使教官離退校園之際，仍因軍人身分以「國家、責任、榮譽」的信念，深知為何而戰、為誰而戰之理念，堅守崗位。其堅持軍人武德理念，是教育部軍訓教官即便離退校園最後一刻仍戮力堅持的原則。

全民國防科教育由軍訓教官擔任，圖為雄中校安中心。記者徐如宜／攝影
全民國防科教育由軍訓教官擔任，圖為雄中校安中心。記者徐如宜／攝影
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教官軍人
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