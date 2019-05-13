海安演習播「快樂的出航」被指涉選舉 海巡署：慣例

2019-05-13 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海岸巡防署日前在台北港舉行「108金華演習實兵演練暨海安10號演習」，由蔡英文總統親校。在演習過程中，蔡總統的座艦宜蘭艦沿途播放「快樂地出帆」這首改編自日本演歌的歌曲，有人投書批評是「執政黨不惜動用國家機器及行政資源，將演習搞成選舉大秀」。

海巡署上午澄清，海巡署依法行政，秉持行政中立原則；在這項演習裡，慣例上在船艦前往操演海域或返港前，均在航程中播放多首輕音樂，如「快樂的出航」、「淡水暮色」及「河邊春夢」等，主要作為轉場或串場背景音樂使用，絕無任何特殊意涵，

海巡署表示，今年5月4日上午，海巡署在台北港舉行「108年金華演習實兵演練及海安10號演習」，動員海巡、海軍、警察、消防等多個單位投入演練，展現各機關反恐及海上救難等精實訓練與緊密協調合作的成果。

海巡署說，演習分為陸域及海上操演兩部分，陸域操演結束後，艦隊立即航往演習海域進行海上操演，航程約需35分鐘，在船艦前往操演海域或返港前，均在航程中播放多首輕音樂，如「快樂的出航」、「淡水暮色」及「河邊春夢」等，主要作為轉場或串場背景音樂使用，並援例結合海洋及在地元素，且都是純音樂，均無任何歌詞。