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力挺韓國瑜 劉家昌批蔣萬安：標準的第二個馬英九

國防機密全都露 只因一條林業道路鋪水泥修建

2019-05-12 14:14聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣埔里鎮公所近期改善虎頭山後方林業作業道路，以利當地住戶和農民出入，而該道路居高臨下且面東，除可欣賞鯉魚潭全貌，還能捕捉日出美景；只不過，道路下方就是鯉魚潭彈藥庫，因此也能俯瞰國防設施，國安機密恐全都露。

埔里虎頭山、鯉魚潭等景點是鎮內重要觀光資源，縣府和當地公所近年計畫發展周邊觀光，卻因存在鎮內已近一甲子且碩果僅存的軍事設施「陸軍五支部彈藥庫埔里分庫」，也就是居民俗稱的「鯉魚潭彈藥庫」，當地觀光發展難免受限。

近期公所向林務局申請改善虎頭山後方接枇杷城山的林業作業道路，獲同意後以700萬元發包將無法行車的既有道路鋪設水泥路面或導水磚、增加水保設施，便利人車進出，更因該道路居高臨下可看日出、觀鯉魚潭全貌，可望帶動地方觀光。

只不過，該道路下方就是鯉魚潭彈藥庫，埔里公所表示，該既有道路屬林務局管轄，經其核可才施作改善工程，程序上沒問題；軍方則強調，道路置高點和營區仍有段距離，需以高倍或高科技攝影器材攝錄才能窺見，若窺攝經查獲可依法送辦。

軍方表示，若以高倍數或高科技攝影器材對特定目標進行拍攝、錄影或偵察，依要塞堡壘地帶法可處1年以上7年以下有期徒刑，若為過失也可處1年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金，也將與林務局協調加裝警告牌，提醒民眾守法以維國安。

南投縣埔里鎮虎頭山後方林業道路修建，除可欣賞鯉魚潭全貌、捕捉日出美景，下方鯉魚潭...
南投縣埔里鎮虎頭山後方林業道路修建，除可欣賞鯉魚潭全貌、捕捉日出美景，下方鯉魚潭彈藥庫也清晰可見，恐涉國安問題。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里鎮虎頭山後方林業道路修建，除可欣賞鯉魚潭全貌、捕捉日出美景，下方鯉魚潭...
南投縣埔里鎮虎頭山後方林業道路修建，除可欣賞鯉魚潭全貌、捕捉日出美景，下方鯉魚潭彈藥庫也清晰可見，恐涉國安問題。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里鎮虎頭山後方林業道路修建，除可欣賞鯉魚潭全貌、捕捉日出美景，下方鯉魚潭...
南投縣埔里鎮虎頭山後方林業道路修建，除可欣賞鯉魚潭全貌、捕捉日出美景，下方鯉魚潭彈藥庫也清晰可見，恐涉國安問題。記者賴香珊／攝影
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埔里攝影國安
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