國防機密全都露 只因一條林業道路鋪水泥修建

2019-05-12 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣埔里鎮公所近期改善虎頭山後方林業作業道路，以利當地住戶和農民出入，而該道路居高臨下且面東，除可欣賞鯉魚潭全貌，還能捕捉日出美景；只不過，道路下方就是鯉魚潭彈藥庫，因此也能俯瞰國防設施，國安機密恐全都露。

埔里虎頭山、鯉魚潭等景點是鎮內重要觀光資源，縣府和當地公所近年計畫發展周邊觀光，卻因存在鎮內已近一甲子且碩果僅存的軍事設施「陸軍五支部彈藥庫埔里分庫」，也就是居民俗稱的「鯉魚潭彈藥庫」，當地觀光發展難免受限。

近期公所向林務局申請改善虎頭山後方接枇杷城山的林業作業道路，獲同意後以700萬元發包將無法行車的既有道路鋪設水泥路面或導水磚、增加水保設施，便利人車進出，更因該道路居高臨下可看日出、觀鯉魚潭全貌，可望帶動地方觀光。

只不過，該道路下方就是鯉魚潭彈藥庫，埔里公所表示，該既有道路屬林務局管轄，經其核可才施作改善工程，程序上沒問題；軍方則強調，道路置高點和營區仍有段距離，需以高倍或高科技攝影器材攝錄才能窺見，若窺攝經查獲可依法送辦。