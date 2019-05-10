親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
自經區各方爭議
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

另類教育！大學把建築蓋成馬桶、炸雞…原來寓意深遠

研發戰機對地攻擊仿真戰場系統失利 空軍向中科院求償

2019-05-10 11:45聯合報 記者洪哲政╱即時報導

空軍司令部以「勇禦專案」為名，耗資4510萬元委由中科院研發「空對面戰術研發—干擾效益戰裁分析系統籌建案」，希望依空軍整體聯合制空戰術戰法研發與驗證需求，建構仿真作戰場景。但部分預算已付出，中科院卻作不出來，空軍已依合約向中科院啟動求償作業。

這項「勇禦專案」事實還牽涉到另一項「勇盾專案」，官員說，「空對面戰術研發—干擾效益戰裁分析系統籌建案」及勇盾專案是採購測試評估裝備，兩者是承續執行的專案，因為勇盾案射頻模擬器對我國現役F-16型機雷達預警器有效致動距離不足，不符空軍作需，空軍特別向美方索取相關軟硬體資訊，交中科院執行精進作業，但顯仍不得其法。

官員說，「空對面戰術研發—干擾效益戰裁分析系統籌建案」全案編列4510萬元，106年執行1910萬元，總進度43%；107年暫緩執行，保留2390萬元；108年度編列210萬元，全案預計今年底須完成。已支付給中科院的項目，包括「空對面戰術研發—干擾效益戰裁分析系統，執行額度585萬8000元，進度40%；CATIS系統電戰模組,執行額度293萬元，進度40%；射頻模擬器提升，執行額度352萬8000元，進度60%；中科院系統整合費，執行額度678萬4000元，進度41%。

官員表示，空軍未來戰場以具電戰干擾能量為主，為驗證多項戰術戰法研發供部隊作戰準則調整及戰訓使用，武器作戰性能效益影響須藉由測試估，才能獲得相關參數，全案涉及空軍整體聯合制空戰術戰法研發與驗證，建構仿真作戰場景。但此案三年來執行率不佳，未達空軍需求，委外研發出現缺失，案件全數暫停，空軍去年10月間曾與中科院簽署備忘錄，規劃希望在今年上半年將相關缺失改善後，再啟動此項系統研發案。

但官員表示，因為中科院研製進度及成果始終未達空軍需求，空軍無法付款，空軍已經依合約啟動向中科院的求償作業，對於研發缺失導致的損失及求償作業，空軍已依政府採購法與委製協議書等相關規定，執行相關罰責，並且會透過每季的審查會管控案件執行進度，以維護空軍權益。

因為勇盾案射頻模擬器對我國現役F-16型機雷達預警器有效致動距離不足，不符空軍作...
因為勇盾案射頻模擬器對我國現役F-16型機雷達預警器有效致動距離不足，不符空軍作需，空軍特別向美方索取相關軟硬體資訊，交中科院執行精進作業，但仍不得其法。圖／聯合報系資料照片
分享

空軍中科院F-16
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

國造潛艦為何採用低階技術？戰略考量 絕非常人想像

2019-05-10 08:00

首艘國造潛艦模型曝光 蔡：堅持國防自主

2019-05-09 23:58

海巡艦擬配備火箭彈 專家：殺傷力超過執法所需

2019-05-09 22:11

「雷霆2000」屏東實射封路引民怨 驚動國防部取消管制

2019-05-09 20:34

中科院明開賣有中華民國字樣和國徽的雄二紙模型

2019-05-09 19:59

影╱國防部宣示：中華民國用自己力量 打造屬於我們的潛艦

2019-05-09 19:01

「雷霆2000」下屏東實射 國軍暫封省道10分鐘

2019-05-09 18:51

花壇戰備道正名為秀水 國防部澆大盆冷水取消地名

2019-05-09 18:05

國造潛艦外觀曝光？型似日本親潮級與蒼龍級混合

2019-05-09 14:50

潛艦國造廠區動土 蔡總統：台灣做得到

2019-05-09 14:09

台灣首艘自製潛艦代號「1168」規格曝光！ 2025年底交艦

2019-05-09 13:29

首艘國造潛艦2500噸 預計2024年下水

2019-05-09 13:21

國軍用大豆沙拉油炸食物 立委要求改成橄欖油

2019-05-09 13:20

美眾院通過台灣保證法 黃偉哲提醒「台灣別成為棋子」

2019-05-09 13:08

稱台東陸航訓練基地危熱汽球活動 綠委凍結預算

2019-05-09 12:38

美法案聲聲催美軍將領就是不訪台 沈一鳴：美方考量

2019-05-09 12:29

蔡英文總統：潛艦國造2024年第一艘原型艦下水

2019-05-09 12:21

潛艦國造廠動土 蔡英文霸氣要官兵起立宣誓決心

2019-05-09 12:08

潛艦建造專區動土 海虎艦支援站波浮航帥呆了

2019-05-09 11:41

環評影響 我路克基地F-16機隊搬遷延至2020年

2019-05-09 11:04

美眾院通過台灣保證法案 促對台軍售常態化

2019-05-09 00:18

自摔還是被打？金門軍人傳酒後鬥毆 軍方澄清是烏龍

2019-05-08 21:14

209兵工廠下士涉毒 國防部強調將汰除嚴懲

2019-05-08 20:16

潛艦國造船廠明開工 海虎潛艦駛進台船

2019-05-08 14:19

沉睡於山中的海狸 陸軍將為劉傳集設紀念碑

2019-05-08 12:21

海巡執法艦艇強化火力 「鎮海火箭彈」首曝光

2019-05-08 11:02

潛艦國造廠房明開工 海虎潛艦駛進台船助威

2019-05-08 10:35

斷交？敦睦艦隊抵索羅門 當地人揮我國旗歡迎

2019-05-08 09:31

劉傳集入祀忠烈祠 今討論

2019-05-08 00:22

飛虎隊王牌飛官去世33年 國軍追贈雲麾勳章

2019-05-07 17:21

41年前殉職陸航飛官劉傳集 可望入祀忠烈祠

2019-05-07 16:15

軍港西遷主建物開工 蔡英文：當總統三年一直盯這件事

2019-05-07 16:13
看更多

熱門文章

抓到了！藍議員：揚言殺孩子的假韓粉就是「她」

2019-05-10 08:08

公教年改大法官召開說明會前 北高行兩庭聲請釋憲

2019-05-09 16:08

「八家將」挺賴清德 名嘴：蔡英文最想除之後快是他

2019-05-09 14:20

國造潛艦為何採用低階技術？戰略考量 絕非常人想像

2019-05-10 08:00

民調輸韓國瑜 蔡英文：跟一般人理解剛好相反

2019-05-09 15:55

黃光芹＋簡煥宗＋蔣萬安 她指綠將韓國瑜打為「闖王」

2019-05-09 14:44

【即時短評】蔡英文與一般人理解的方向 剛好相反

2019-05-10 07:04

台灣首艘自製潛艦代號「1168」規格曝光！ 2025年底交艦

2019-05-09 13:29

跟你想的不一樣！ 9成空汙不是火力電廠的錯

2019-05-10 10:00

郭台銘講一中各表 蘇貞昌讚「最有種」「不要消風」

2019-05-09 19:48

蔣萬安遭恐嚇對兒不利 徐永明：罪不可赦 管他真假韓粉

2019-05-09 13:20

稱台東陸航訓練基地危熱汽球活動 綠委凍結預算

2019-05-09 12:38

國造潛艦外觀曝光？型似日本親潮級與蒼龍級混合

2019-05-09 14:50

賴清德見安倍心腹：有信心將來解決食品問題

2019-05-09 14:38

藍營淡水立委初選 「林口阿姨」投震撼彈

2019-05-09 21:07

國軍用大豆沙拉油炸食物 立委要求改成橄欖油

2019-05-09 13:20

不要再翻白眼 韓國瑜公布「自由貿易經濟特區說帖」

2019-05-10 10:33

韓國瑜氣爆議場 議員酸成這樣…會抓狂市長不只他

2019-05-10 09:00

「雷霆2000」屏東實射封路引民怨 驚動國防部取消管制

2019-05-09 20:34

再槓陳菊 林濁水：美中貿易戰結束就贊成自經區？

2019-05-10 09:05

扁簽350本書 醫療小組：若真心投入就不會看到手抖

2019-05-09 18:18

公器私用掀戰火…林濁水譏陳菊 蔡親上火線反嗆

2019-05-09 23:38

影╱郭台銘逛花市簽名 彎下腰幫記者綁鞋帶

2019-05-09 15:29

王浩宇高雄開3家店 桃市議員酸「你才是最大韓粉」

2019-05-10 10:39

綠營分裂？60醫讚蔡「最謙卑總統」坦言基層被迫選邊站

2019-05-09 17:37

陳水扁向韓國瑜嗆聲下戰帖 徐正文：先過我這關再說

2019-05-09 20:27

阿扁「上階梯」高歌一曲 途中遇抗議「關扁救台灣」

2019-05-09 20:01

藍營揪假韓粉 江啟臣：威脅蔣萬安兒子的就是「她」

2019-05-10 09:28

海巡艦擬配備火箭彈 專家：殺傷力超過執法所需

2019-05-09 22:11

公教年改 北高行裁定停審、聲請釋憲

2019-05-10 00:16

影╱國防部宣示：中華民國用自己力量 打造屬於我們的潛艦

2019-05-09 19:01

影／陳水扁大直參加餐會 抗議者與警爆發激烈衝突

2019-05-09 18:13

【重磅快評】花戰：郭董與小英的花言巧語和罩門

2019-05-09 15:02

反對台灣民主「倒退嚕」 台大醫：向呂副總統致敬

2019-05-09 15:54

時力正妹合體開直播 黃捷再批韓國瑜「很會耍猴戲」

2019-05-10 11:02

蔡英文訪電商486 「手滑」買了10個包

2019-05-09 23:09

再槓陳菊！林濁水：不要再這樣講自經區

2019-05-10 09:04

公投和大選脫鉤？黃士修嗆：明年大選公投不缺席

2019-05-09 13:08

公教年改 法官聲請釋憲 政院：尊重

2019-05-09 22:31

孫大千：全台灣最鬼混的就是蔡英文

2019-05-10 09:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top