研發戰機對地攻擊仿真戰場系統失利 空軍向中科院求償

2019-05-10 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



空軍司令部以「勇禦專案」為名，耗資4510萬元委由中科院研發「空對面戰術研發—干擾效益戰裁分析系統籌建案」，希望依空軍整體聯合制空戰術戰法研發與驗證需求，建構仿真作戰場景。但部分預算已付出，中科院卻作不出來，空軍已依合約向中科院啟動求償作業。

這項「勇禦專案」事實還牽涉到另一項「勇盾專案」，官員說，「空對面戰術研發—干擾效益戰裁分析系統籌建案」及勇盾專案是採購測試評估裝備，兩者是承續執行的專案，因為勇盾案射頻模擬器對我國現役F-16型機雷達預警器有效致動距離不足，不符空軍作需，空軍特別向美方索取相關軟硬體資訊，交中科院執行精進作業，但顯仍不得其法。

官員說，「空對面戰術研發—干擾效益戰裁分析系統籌建案」全案編列4510萬元，106年執行1910萬元，總進度43%；107年暫緩執行，保留2390萬元；108年度編列210萬元，全案預計今年底須完成。已支付給中科院的項目，包括「空對面戰術研發—干擾效益戰裁分析系統，執行額度585萬8000元，進度40%；CATIS系統電戰模組,執行額度293萬元，進度40%；射頻模擬器提升，執行額度352萬8000元，進度60%；中科院系統整合費，執行額度678萬4000元，進度41%。

官員表示，空軍未來戰場以具電戰干擾能量為主，為驗證多項戰術戰法研發供部隊作戰準則調整及戰訓使用，武器作戰性能效益影響須藉由測試估，才能獲得相關參數，全案涉及空軍整體聯合制空戰術戰法研發與驗證，建構仿真作戰場景。但此案三年來執行率不佳，未達空軍需求，委外研發出現缺失，案件全數暫停，空軍去年10月間曾與中科院簽署備忘錄，規劃希望在今年上半年將相關缺失改善後，再啟動此項系統研發案。