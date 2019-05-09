海巡艦擬配備火箭彈 專家：殺傷力超過執法所需

2019-05-09 22:11 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海岸巡防署明顯傾向以中科院研發的火箭彈系統作為新巡防艦主砲，有專家表示，海巡艦艇採用火箭發射器做為主武裝「有點怪」，70公厘火箭彈的彈頭重量，甚至高於美軍LCS濱海作戰艦上的57公厘快砲，殺傷威力明顯超過正常執法所需。

海岸巡防署日前舉行海安10號演習，首度公布中科院為海巡署新艦艇研發、正在台中艦上測試的「鎮海火箭彈」系統，系統可裝載42枚2.75吋火箭彈，搭配熱顯像儀，負責水面近戰防衛任務。火箭彈系統取代原海巡巡防艦主砲40砲幾成定局。

旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天透過臉書貼文評論表示，艦艇採用火箭發射器做為主武裝確實有點怪，尤其還是裝在海巡艦艇上。

他說，執法船中小口徑火砲以上的武裝主要用途，基本上是嚇阻和警告，很少需要實際接戰。更何況，70公厘火箭彈的彈頭重量甚至還高於美軍LCS濱海作戰艦上的57公厘快炮，等於「3.9kg vs. 2.4kg」， 裝藥重量1kg，殺傷威力明顯超過正常執法所需。是以，從純正常需求的角度來看，海巡署這次的決定的確有點令人費解。當然，若是考慮戰時投入作戰需要，那就另當別論了。

梅復興進一步說， 一般而言，火箭的精準度是比不上火砲的，而且火箭彈的最佳散佈也受到射程影響，在其射程的後段精度會顯著惡化。也就是說，通常火箭彈都無法有效利用其最大射程。

梅復興表示，原始的70公厘火箭源自空用火箭 俗稱「太空飛鼠」的FFAR，精確度很差，通常24管射出去，散佈面積有差不多一個足球場那麼大。 不過，後來的兩個主要發展型包括CRV7與Hydra 70，因換用高性能發動機初速顯著提高，加上在發射管內就啟動旋轉，射擊精度大幅改善。

他說，以CRV 7為例，從快速戰機空對地射擊時精度可達3-4密位 毫弧度，這甚至比一般空用機砲5-8密位還優。當然，距離遠了這還是會差蠻多的，在4000公尺射程時誤差約12-16公尺，但還在彈頭的有效殺傷範圍之內，Hydra 70的基本型彈頭爆炸半徑約10公尺，破片殺傷半徑約50公尺。一般的認知是，現在服役中的主流彈型散佈面積已縮減至原先的三分之一。

梅復興表示，由於前述講的是空對地應用，整體速度，包括火箭本身速度加發射載臺空速，會比地面/艦上發射要高不少，故散佈精度一定會較佳。也就是說，中科院的「鎮海火箭彈」系統應該不太可能達到這個檔次的射擊精度，除非使用導引彈。