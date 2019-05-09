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真棄保還是輸不起？ 丁守中案的攻防與合理性

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影╱國防部宣示：中華民國用自己力量 打造屬於我們的潛艦

2019-05-09 19:01聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部發言人臉書粉絲頁今天貼文，引述蔡總統宣示潛艦國造將進入建造階段的談話，並發布今日蔡總統今日主持潛艦國造專用廠房動土典禮時，海虎潛艦官兵站波致敬的英姿，為潛艦國造營造熱血氣氛。影片以海虎艦浮航身影強調：過去我們建立基礎，現在勇於創造未來，中華民國要用自己的力量，打造出屬於我們自己的潛艦，遇到問題就去面對和解決，海軍加油，中華民國加油！

國防部發言人臉書粉絲頁貼文表示：蔡英文總統今日主持潛艦國造專用廠房動土典禮時，特別強調政府團隊落實國防自主的決心，並用實際的行動告訴國人，臺灣可以做到！

貼文指出：蔡總統上午由總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁、國防部長嚴德發、國家中山科學研究院院長杲中興、臺船董事長鄭文隆等人陪同出席活動，海軍現役潛艦官兵、中科院和臺船員工等產官學界代表，共同見證潛艦專用廠房動土典禮的重要時刻。

貼文引述蔡總統的話表示：回顧這三年來，雖然在推動國艦國造的過程中，我們共同經歷過許多批評、質疑、抹黑、甚至是威脅，但是今天，我們用最實際的證明，來告訴大家，臺灣可以做到，臺灣因為地形、環境等問題，必須要有不對稱的作戰觀念和思維，其中的潛艦，不僅能大幅提升海軍的不對稱戰力，布署在本島西南和東北水域的潛艦，更能有效嚇阻敵艦圍繞包圍臺灣。

蔡總統強調，今天之後，海軍、中科院和台船，將要進入建造階段，所面對的挑戰將會更為險峻，「身為三軍統帥，我有堅持的決心和勇氣，引導大家面對挑戰、克服困難。」我們都有堅持決心跟勇氣，不會放棄，今天我們為臺灣的未來，許下了我們的承諾，我們一起努力打拚！

國防部發言人臉書粉絲頁今天貼文，引述蔡總統宣示潛艦國造將進入建造階段的談話，並發...
國防部發言人臉書粉絲頁今天貼文，引述蔡總統宣示潛艦國造將進入建造階段的談話，並發布今日蔡總統今日主持潛艦國造專用廠房動土典禮時，海虎潛艦官兵站波致敬的英姿，為潛艦國造營造熱血氣氛。圖/翻攝國防部影片
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國防部發言人臉書粉絲頁今天貼文，引述蔡總統宣示潛艦國造將進入建造階段的談話，並發...
國防部發言人臉書粉絲頁今天貼文，引述蔡總統宣示潛艦國造將進入建造階段的談話，並發布今日蔡總統今日主持潛艦國造專用廠房動土典禮時，海虎潛艦官兵站波致敬的英姿，為潛艦國造營造熱血氣氛。圖/翻攝國防部影片
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潛艦海軍國防部
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