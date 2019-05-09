花壇戰備道正名為秀水 國防部澆大盆冷水取消地名

2019-05-09 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍漢光35號演習即將在本月於花壇戰備道實施戰機起降實兵操演，為了將戰備道「正名」為秀水戰備道，日前為此召開協調會的國民黨立委柯呈枋，今天在立法院特別準備問政道具，質詢國防部聯三作戰次長鍾樹明，但鍾樹明仍然表示，若要更動名稱，須由彰化縣政府提供正式名稱修正建議，再由高工局與行政院核定公告後，國防部才能據以配合辦理；而國防部現在對這項實兵操演，是以「戰備跑道公告就是用實兵演習」對外周知。意即連原來的花壇戰備道名稱都不使用。

立法院外交及國防委員會上午針對國防部與退輔會十餘項預算解凍案進行處理，柯呈枋帶了「正名秀水戰備道、支持漢光大演習」的說明牌來質詢，他日前已邀請交通部、地方鄉親列席協調會達成共識，交通部說早期會採用花壇戰備道，是因為省道關係，但戰備道整個大部分地區都在秀水，當地鄉親期待，這項12年來大演習是喜事，但當日發布訊息，要以在地為主，民雄、麻豆都是以在地為主作為戰備道命名，國防部如何處理這次戰備道演習的命名？

鍾樹明說，原先是以戰備跑道起降的演習，立委在4月9月已召開協調會。但按當天協調會決議，戰備跑道命名應由高工局命名，但高工局目前回復並未針對名稱作修正。國防部但目前是以「戰備跑道實兵演習來作說明」。

他進一步說，因民國67年高速公路啟用時，戰備道命名是由各縣市政府提意見由交通部綜整，呈行政院核定公告，所以國防部戰備跑道公告月前就是用「實兵演習」方式周知，後續若有修正，會遵照高工局與行政院核定的公告適當來作修正。

但柯呈枋稱，高工局稱這並非正式路名，應只要行文到國防部修正即可，只要涉及地名，就不會再以花壇戰備道來命名，國防部「錯了就是要面對」，鄉親期待演習，但民怨也很大，醞釀可能影響演習，他要求國防部重視。但不管國防部不管內部規範或對外發佈訊息，仍是以花壇戰備道為主。但交通部已發函將當日協調會共識給國防部，為什麼不行（正名為秀水戰備道）？