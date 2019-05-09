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首艘國造潛艦2500噸 預計2024年下水

2019-05-09 13:21聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統今天到高雄台船廠區參加「潛艦國造廠區動土典禮」時表示，推動國艦國造的過程，經歷過許多批評、質疑、抹黑甚至是威脅，「但今天我們用最實際的證明，告訴大家台灣可以做到」。台船公司表示，若案裝備籌獲沒有問題，首艘國造潛艦預計2024年第三季下水，2025年底交艦，由海軍進行後續的測評。

潛艦國造在高雄台船廠區內興建的專用廠房今舉行動土儀式，軍方首度對外公開X型尾舵的首艘國造潛艦原型艦模型。海軍劍龍級潛艦「海虎」上午也駛入台船水道，為動土儀式「助威」，潛艦上的官兵也向蔡總統敬禮致意。

台船副總經理周志明說，未來原型艦艦長約在70公尺內，寬約8公尺左右，高約18公尺，排水噸位約2500到3000噸。台船將原型艦留下特別的船號，編號1168號，「相信國防自主、潛艦國造一定一路發」。

周志明說，這次是國內第一次自製潛艦，隨著本土能夠自製後，願意參與的國際廠商會愈來愈多，可期待更多不同的廠家、技術、裝備，一起來跟海軍及台船合作，後續第二艘艦或許會有更好的裝備。

周志明表示，潛艦所需要的主要裝備如推進器等，考慮到政治風險、政治情勢變化、國際間不同戰略考量，籌獲商源除國外，還有國內的一些備案。若案子推動順利，裝備籌獲沒有問題，基本上會按照計劃，預計2024年第三季下水，2025年底交艦，由海軍進行後續的測評。

軍方首度對外公開X型尾舵的首艘國造潛艦原型艦模型。圖／國防部提供
軍方首度對外公開X型尾舵的首艘國造潛艦原型艦模型。圖／國防部提供
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潛艦海軍蔡英文
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