首艘國造潛艦2500噸 預計2024年下水

2019-05-09 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統今天到高雄台船廠區參加「潛艦國造廠區動土典禮」時表示，推動國艦國造的過程，經歷過許多批評、質疑、抹黑甚至是威脅，「但今天我們用最實際的證明，告訴大家台灣可以做到」。台船公司表示，若案裝備籌獲沒有問題，首艘國造潛艦預計2024年第三季下水，2025年底交艦，由海軍進行後續的測評。

潛艦國造在高雄台船廠區內興建的專用廠房今舉行動土儀式，軍方首度對外公開X型尾舵的首艘國造潛艦原型艦模型。海軍劍龍級潛艦「海虎」上午也駛入台船水道，為動土儀式「助威」，潛艦上的官兵也向蔡總統敬禮致意。

台船副總經理周志明說，未來原型艦艦長約在70公尺內，寬約8公尺左右，高約18公尺，排水噸位約2500到3000噸。台船將原型艦留下特別的船號，編號1168號，「相信國防自主、潛艦國造一定一路發」。

周志明說，這次是國內第一次自製潛艦，隨著本土能夠自製後，願意參與的國際廠商會愈來愈多，可期待更多不同的廠家、技術、裝備，一起來跟海軍及台船合作，後續第二艘艦或許會有更好的裝備。