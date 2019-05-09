國軍用大豆沙拉油炸食物 立委要求改成橄欖油

2019-05-09 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍官兵鎮日操勞，不少人愛吃炸物，國軍伙食主菜炸物多，民進黨立委趙天麟發現，國軍部隊伙食近百分百都使用不適高溫烹煮的大豆沙拉油，某些部隊伙房還被檢出有兩三天未更換的油炸油，炸出來幾百塊魚排都沒辦法吃，因為酸價都超標。立法院外交與國防委員會今天通過臨時提案，要求國防部通令各單位如實採購、使用，並訂定換油、檢測與回收油品流向的規定。

立法院外交及國防委員會上午針對國防部與退輔會十餘項預算解凍案進行處理，趙天麟質詢表示，他昨日前往海軍基地視察潛艦與陸戰隊等部隊，對海軍在食品安全的努力表示支持與肯定。但他發現，國軍自2008年起，國軍副供站採購食用油，當年採購大豆沙拉油高達61萬餘公升，當時還有用橄欖油7萬餘公升，但後來大豆沙拉油使用量年年增加，至100年達到破百萬公升的程度，2016年更達到235萬餘公升高峰，2014年就沒再使用橄欖油了，幾乎全用大豆沙拉油，只有一點點酥炸油，換言之，所有國軍戰備油與部隊吃的都是沙拉油。

他說，衛福部曾提出安全建議公告，高溫烹煮不適合用沙拉油，因容易造成酸價過高，傷害身體，國軍在近百分百都使用大豆沙拉油的情況下，已從善如流，陸軍後指部已公告食品油煎油炸方式要按照衛福部建議與油品特性作法來使用，昨日包括陸戰隊等單位已進用酥炸油供高溫烹煮時使用。他建議，民間用油有3成是酥炸油，因為國軍至少也要3成不要用沙拉油，甚至要用更好的橄欖油。

他說，經檢查，國軍某些單位確實有兩三天未更換的油炸油，炸出來幾百塊魚排都沒辦法吃，因為酸價都超過。希望國防部行政指導，將所有部隊食用油檢視一番，用油比例逐上調整，讓國軍官兵食用油品質和外面一樣好。國防部副部長沈一鳴允諾，會朝此方向規範，並檢討伙食費。