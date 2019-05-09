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影／民進黨議員砲火猛烈 韓國瑜起身答詢議員走光

稱台東陸航訓練基地危熱汽球活動 綠委凍結預算

2019-05-09 12:38聯合報 記者洪哲政╱即時報導

陸軍航特部計畫在台東志航基地建設陸航直升機訓練基地，但民進黨立委劉櫂豪以軍方未與地方溝通噪音影響為由，擋下相關預算解凍案，陸軍司令部參謀長楊海明允諾，將馬上就直升機在縱谷訓練活動時，對噪音、直升機進出動線與對台東熱汽球活動的影響評估，與地方民眾溝通。

立法院外交及國防委員會上午針對國防部與退輔會十餘項預算解凍案進行處理，大多通過解凍程序，唯一不處理者，是陸軍編列16億餘元興建陸軍航空指揮部豐年基地及清泉崗基地，因為編列高額設計費用且另行編列預算支應審查卻未能納編專業的業管單位，甚至於作戰設施工程內納入裝置藝術費用；因此針對陸軍司令部第8目「一般建築及設備」第2節「營建工程」預算編列4億4268萬8千元中，凍結2000萬元。

國防部針對此案雖已向立法院外交及國防委員會提出書面報告，但出身台東的立委劉櫂豪表示，陸軍預計在台東志航基地內41公頃土地也要建設一個陸航訓練基地，但此案並未先與地方就噪音、直升機進出動線與對台東熱汽球活動的影響進行溝通，軍方要先評估直升機在縱谷訓練活動的影響，並向民眾說明，再行動支預算，他要求暫停處理。陸軍司令部參謀長楊海明表示，陸軍已自5月1日開始接觸，並將馬上與地方民眾溝通。

陸軍航特部計畫在台東志航基地建設陸航直升機訓練基地，但民進黨立委劉櫂豪以軍方未與...
陸軍航特部計畫在台東志航基地建設陸航直升機訓練基地，但民進黨立委劉櫂豪以軍方未與地方溝通噪音影響為由，擋下相關預算解凍案，陸軍司令部參謀長楊海明允諾馬上就直升機在縱谷訓練活動，對噪音、直升機進出動線與對台東熱汽球活動的影響評估，與地方民眾溝通。
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陸軍直升機台東
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