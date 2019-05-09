美法案聲聲催美軍將領就是不訪台 沈一鳴：美方考量

2019-05-09 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美國眾議院通過台灣保證法，國防部副部長沈一鳴上午表示，感謝美方對我支持，在台灣關係法承諾上，我們將秉持務實態度，與美方合作，穩健深化雙方關係。但對於法案中美軍現役將官訪台條款，沈一鳴對立委形容這是「美方自我設限來不了」，他坦承這的確是美方考量。而對於美國國防部中共軍力報告中提及共軍威脅台灣的飛彈與反潛戰力規劃，沈一鳴表示，國防部有反制手段，「想法、構想都有」，但細節不方便公開說明。

立法院外交及國防委員會上午針對國防部與退輔會十餘項預算解凍案進行處理。民進黨立委羅致政質詢表示，美國眾議院通過台灣保證法，內容提及美台軍售的常態化，他要求國防部對目前台美軍售模式與未來我方期待、或未來美方推動所謂軍售常態化進行說明。

沈一鳴說簡單而言，以往美方是包裹式的批准，現在則是個案申請、個案核准。隨時可提，好處是我方可隨時提出需求，在年度預算上先作規劃。但立法院審查時程能否配合，沈一鳴表示，我方已作規劃，而年度節點都有一個管制，節點前美方未回復，就無法納入預算。

國防部戰規司長吳寶琨則進一步表示，通常國防部會等預算或立法院同意之後，才會對美提送LOR或LOA；但羅致政表示，此舉也可能造成預算通過但美方不准的窘境，吳寶琨則回應，確實如此，但經過立法院授權去作仍然比較好。羅致政追問，希望軍購常態化後，對美軍購項目能與立法院先溝通，吳寶琨允諾會朝這個方向來努力。

至於台美雙邊軍事合作演習的建立，我方構想為何？是否爭取參加美軍環太平洋演習？沈一鳴則說，在穩健情況下會再深化，有些東西已有規劃，但要與行政部門溝通。至於過去我方曾遭五角大廈拒絕的軍演提議，沈一鳴說不便說明，但都以務實的態度爭取。

對於法案中高階將官來台項目，沈一鳴說，這要看美國行政部門的態度與考量，我方當然樂觀其成，我方已派遣武官過去，正常年度參訪與會議現役將官都有訪美。對立委形容這是「美方自我設限來不了」，他坦承這的確是美方考量，但肯定我方將領訪美沒有太大問題。

對於美國防部中共軍力報告，沈一鳴表示，報告與往年不同處，是特別揭示中共軍力成長面向與重點，對台灣可能攻擊形態，七個條件與以往相同，攻擊方式也雷同，但這次特別強調水下作戰。至於飛彈威脅，目前國防部有反制手段，對於防空飛彈系統夠不夠，會視威脅情況再評估，