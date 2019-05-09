潛艦國造廠動土 蔡英文霸氣要官兵起立宣誓決心

2019-05-09 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統今到高雄港碼頭參加「潛艦國造廠區動土典禮」時表示，推動國艦國造的過程，經歷過許多批評、質疑、抹黑甚至是威脅，「但今天我們用最實際的證明，告訴大家台灣可以做到」。台船董事長鄭文隆說，首艘國造潛艦，預計60個月後下水，78個月後交艦給軍方。

潛艦國造在高雄台船廠區內興建的專用廠房今天舉行動土儀式，軍方首度對外公開X型尾舵的首艘國造潛艦原型艦模型。海軍劍龍級潛艦「海虎」上午也駛入台船水道，為動土儀式「助威」，潛艦上的官兵也向蔡總統敬禮致意。

蔡總統致詞時說，和平靠國防，落實國防自主，.是她不變的決心。台灣因地形環境等問題，必須要有不對稱的作戰觀念和思維。潛艦不僅能大幅提升海軍的不對稱戰力，布署在本島西南和東北水域的潛艦，更能有效嚇阻敵艦圍繞包圍台灣。

蔡總統說，目前還在服役的四艘潛艇，其中兩艘海獅、海豹，是美國在1970年的時候移交給我們，到現在都已經70幾歲。海龍、海虎潛艦也已30歲，是過去荷蘭賣給台灣，但中共施壓情況下，就再也不敢賣。

蔡總統說，「國造」是唯一的道路，但技術和紅區裝備的獲得，是走這條路必定會有的困難。經過研究討論後，她就下定決心，要帶領海軍、中科院和造船業，去克服這些困難。過程中雖有許多波折，但她堅持國防自主的決心，更被國際看見，獲得許多國家的支持和協助。

台船董事長鄭文隆說，國艦國造台船以任務編組方式，結合各方技術人力，組成潛艦設計團隊，參與人員達116人。首艘國造潛艦，預計60個月後下水，78個月後交艦給軍方。