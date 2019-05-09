環評影響 我路克基地F-16機隊搬遷延至2020年

2019-05-09 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



立法院外交及國防委員會上午針對國防部與退輔會十餘項預算解凍案進行處理。國民黨立委江啟臣(右)質詢表示，我方何時可確定對美申購66架F-16V的報價單，包括清楚價目，立法院須作審查，不能空白授權，我方期待的美方回應期程，「順利的話」是不是7月？劉任遠說，我方也期待期待期程能快一點，但目前美方正進行行政審查，目前沒有困難。翻攝立法院直播畫面 分享 facebook

空軍參謀長劉任遠上午在立法院證實，空軍在美國亞歷桑那州路克基地的F-16A/B訓練搬遷計畫，將延後到民國109年也就是2020年完成，空軍預計在民國110年開始搬遷，約需耗資800餘萬元美金。

而針對我國向美申購66架F-16V戰機購案，國防部副部長沈一鳴也在立法院證實，7月是我方期待美方回應報價的日期。

立法院外交及國防委員會上午針對國防部與退輔會十餘項預算解凍案進行處理。國民黨立委江啟臣質詢表示，我方何時可確定對美申購66架F-16V的報價單，包括清楚價目，立法院須作審查，不能空白授權，我方期待的美方回應期程，「順利的話」是不是7月？劉任遠說，我方也期待期待期程能快一點，但目前美方正進行行政審查，目前沒有困難；沈一鳴則表示，這是美國行政部門的權限，但針對我方的期待，他證實是我方期待的日期，屆時也會交由立法院作審查。

而對立委關切在美駐訓F-16機隊訓練基地搬遷案，原在今年底（108年）完成搬遷。但劉任遠表示，我F-16機隊將自路克基地搬遷到土桑，由於新基地要實施環境影響評估，最新規劃是在民國110年、2021年完成搬遷，路克基地約現在簽到109年、2020年，將在明年展開搬遷作業，費用約800餘美金，將可如期如質完成。而雖然我國現役機隊已開始改裝F-16V戰機，我國也已向美方求增購66架F-16V戰機，但劉任遠表示，駐路克基地的我國F-16戰機，仍是傳統的F-16A/B戰機。

空軍21隊在路克基地（Luke AFB）的F-16訓練計劃，是我與美國最具代表性的軍事合作項目，是中華民國與美國准軍事聯盟的實證，國軍F-16戰機能夠在亞利桑那州237500立方公里的廣闊空域飛行、與美軍、甚至其他國家戰機模擬戰術對抗。迄今只有德國、荷蘭、新加坡等美國關係最密切的盟邦才有在美國本土維持常設單位，長期派駐人員與戰機執行飛行、戰術與武器訓練。