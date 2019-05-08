海巡執法艦艇強化火力 「鎮海火箭彈」首曝光

2019-05-08 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海岸巡防署日前舉行海安10號演習，首度公布中科院為海巡署新艦艇研發的「鎮海火箭彈」系統，系統可裝載42枚2.75吋火箭彈，搭配熱顯像儀，負責水面近戰防衛任務。火箭彈系統取代原海巡巡防艦主砲40砲幾成定局。

海巡署位於馬明潭的署部，就稱為鎮海營區，地下勤務指揮中心稱為「鎮海機房」，中山科學研究院自製「灘岸防禦火箭彈系統」，由系統中2.75火箭彈改裝成「鎮海火箭彈」，作為新艦主砲。系統目前在海巡台中艦進行海基戰術測試載台。海安10號演習，公布武器與熱顯像儀。

中科院指出，「鎮海火箭彈」射程長達10公里，可裝載42枚2.75吋火箭彈，負責水面近戰防禦任務，對射距內目標具威嚇與攻擊之能力。系統具備遙控與集火模式射擊，搭配熱顯像系統，可全天候擔負船艦警戒任務，降低人員臨戰風險，節省人力操作。

中科院說，「鎮海火箭彈」操控台負摃武器系統作戰的指揮與火砲管控，系統可整合船體姿態、船速風速風向即時數據，支援砲令解算。搭配熱顯像儀的夜視能力，可全天候執行水面目標的搜索、辨識、測距及追蹤鎖定。

中科院表示，關鍵模組與相關零組件皆為國內設計與製作，無後續保修疑慮。