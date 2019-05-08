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潛艦國造廠房明開工 海虎潛艦駛進台船助威

2019-05-08 10:35聯合報 記者洪哲政╱即時報導

潛艦國造」在台船廠區內興建的專用船廠，明日將在台船舉行開工儀式，由蔡英文總統主持，並開放媒體採訪。為此海軍舷號974的海虎潛艦，昨日駛進台船水道，準備供作典禮陳展之用。

海軍潛艦國造第一階段預算，海軍計畫以495億元預算中約79億元，為台船興建起造潛艦用的造船廠房，今年度編列37億元，預算一度引發爭議，但經朝野立委攻防，朝野協商後順利通過。台船預計明日（9日）為廠房開工舉行儀式。而為儀式陳展之用，海軍編號「SS-794」的海虎軍艦，昨日駛進台船水道就位。

軍方官員透露，海軍找韓國、日本、歐洲等國家有興建潛艦船塢專家來台，協助台船從選定廠房的地點到興建，進行完整評估規畫。潛艦國造原型艦籌建，預算自今年編列橫跨6個年度，總金額達493億6170萬元新台幣，預計2025年建造完成，2年後會來到預算最高峰的113億8千多萬元新台幣。

蔡總統去年在高雄主持簽署潛艦國造設計啟動及合作備忘簽署儀式時，就曾登上已具備潛射攻艦飛彈戰力的劍龍級海虎潛艦，國防部當時公布蔡總統在海虎潛艦駕駛台使用潛望鏡的畫面。但加裝魚叉飛彈的潛艦外觀並沒有任何變化，原因是魚叉飛彈是由外殼包覆從魚雷管發射，而目獲資料鏈天線，泊靠時並不會露出。

蔡總統去年在高雄主持簽署潛艦國造設計啟動及合作備忘簽署儀式時，就曾登上已具備潛射...
蔡總統去年在高雄主持簽署潛艦國造設計啟動及合作備忘簽署儀式時，就曾登上已具備潛射攻艦飛彈戰力的劍龍級海虎潛艦，國防部當時公布蔡總統在海虎潛艦駕駛台使用潛望鏡的畫面。圖/軍聞社資料照
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潛艦海軍飛彈
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