潛艦國造廠房明開工 海虎潛艦駛進台船助威

2019-05-08 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



「潛艦國造」在台船廠區內興建的專用船廠，明日將在台船舉行開工儀式，由蔡英文總統主持，並開放媒體採訪。為此海軍舷號974的海虎潛艦，昨日駛進台船水道，準備供作典禮陳展之用。

海軍潛艦國造第一階段預算，海軍計畫以495億元預算中約79億元，為台船興建起造潛艦用的造船廠房，今年度編列37億元，預算一度引發爭議，但經朝野立委攻防，朝野協商後順利通過。台船預計明日（9日）為廠房開工舉行儀式。而為儀式陳展之用，海軍編號「SS-794」的海虎軍艦，昨日駛進台船水道就位。

軍方官員透露，海軍找韓國、日本、歐洲等國家有興建潛艦船塢專家來台，協助台船從選定廠房的地點到興建，進行完整評估規畫。潛艦國造原型艦籌建，預算自今年編列橫跨6個年度，總金額達493億6170萬元新台幣，預計2025年建造完成，2年後會來到預算最高峰的113億8千多萬元新台幣。