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飛虎隊王牌飛官去世33年 國軍追贈雲麾勳章

2019-05-07 17:21聯合報 記者程嘉文╱即時報導

美國軍方的報紙《星條旗報》5日報導，二次世界大戰期間美國支援中國抗戰「飛虎隊」的、並且曾經擊落5架日機的飛行員巴泰特（Percy Robert Bartelt），在去世33年之後，上月27日獲得中華民國政府頒給五等雲麾勳章，由他的兒子艾德（Ed）代表受勳，艾德也是軍人，陸戰隊士官長退伍。

這場贈勳典禮在美國北達科他州法戈（Fargo）的航空博物館舉行，北達科塔州的州長柏根（Doug Burgum）也親自到場觀禮。

1937年抗戰爆發後，中國空軍的飛行員損失慘重，由於當時美國並未參戰，因此擔任航空委員會顧問的陳納德，便以「志願軍」名義，招募美軍空地勤人員來華，籌組「美籍志願大隊」（AVG），由於他們使用的P-40戰鬥機，在機鼻上畫上鯊魚的血盆大口，當時許多中國百姓沒見過鯊魚，將其說是老虎，「飛虎隊」因而得名。出身美國海軍，先前在航空母艦沙拉托加號（USS Saratoga CV-3）上服役的巴泰特，就是辭官加入飛虎隊的美國飛官之一。

飛虎隊來華後，1941年12月，正式在越南、緬甸上空，開始和日軍展開空戰。此時珍珠港事件爆發，巴泰特於1942年3月離開飛虎隊，重回美國海軍。在中國服役期間，他共擊落5架日機，是飛虎隊的26位王牌（Ace，擊落敵機5架以上）飛官之一。

當時國民政府招募美籍飛官加入空軍，開出擊落一架敵機500美元的獎金。艾德說，據傳父親真正擊落的飛機是7架，但將其中2架戰績，歸給在任務中失蹤的隊友，讓家屬能獲得更多獎金。

國防部軍事發言人陳中吉指出，我方接獲家屬的申請，經過審核，決定頒給五等雲麾勳章，由駐美代表處派出武官，到北達科塔州授勳。

贈勳典禮後合影，畫面中央戴黑帽者為艾德巴泰特，右二為我駐美武官，右一為柏根州長。...
贈勳典禮後合影，畫面中央戴黑帽者為艾德巴泰特，右二為我駐美武官，右一為柏根州長。圖／引自柏根州長推特
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巴泰特。圖／引自網路
巴泰特。圖／引自網路
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空軍抗戰鯊魚
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