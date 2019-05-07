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軍港西遷主建物開工 蔡英文：當總統三年一直盯這件事

2019-05-07 16:13聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆港軍用碼頭及威海營區西遷主體營舍工程，今天下午舉行開工典禮，蔡英文總統親自前來參加，她說，基隆是台灣頭，基隆港是決定台灣歷史走向的大港口，我們有責任找回基隆港的光榮，重新驅動台灣頭的發展，所以她當總統三年來一直盯著這件事情，很高興和大家一起見證軍港西遷，進入新的階段。

下午的開工立樁儀式，蔡英文總統，交通部長林佳龍、國防部嚴德發部長、基隆市長林右昌等人都到場。

蔡英文說，基隆人盼望很久的軍港西遷，今天即將進入新的階段，她很高興和大家一起來見證，這幾年她常來基隆，每次來都聽林右昌和蔡適應談基隆港轉型構想。

蔡英文說，確實，基隆是我們的台灣頭，基隆港是決定我們台灣歷史走向的大港口，我們有責任找回基隆港的光榮，重新驅動台灣頭的發展，所以她當總統三年來一直盯著這件事情，要求各部會充分合作，當市府後盾，一起完成軍港西遷，港口轉型的計畫。

透過中央地方密切合作及蔡委員居中協調，遷移案順利推動，從去年四月她參加先期工程動土，今天再來過來見證主體營舍開工，整個遷移計畫，準備進入實質的推展階段，她很有信心，隨著工程進行，國防需求和城市發展可以取得雙贏的結果。

一方面軍事基地遷到更安全更重要戰略位子，更有效的確保北台灣安全，未來西岸營舍會有最先進的訓練營舍，有利提昇國軍整體的戰備能量，另一方面，軍港遷移後釋出的東岸碼頭空間，會結合大基隆歷史場景再造，再搭配西岸的旅運大樓，輕軌捷運，國門廣場的興建，基隆市港核心區將會更美麗，重新取得國家門戶的光榮地位。

她要國防部和市府持續發揮團隊效力，各項重要工程如期完成，重現基隆做為台灣頭的光榮繁華，一起打拚，完成基隆市再生的目標。

軍港西遷後新營舍示意圖。記者吳淑君／翻攝
軍港西遷後新營舍示意圖。記者吳淑君／翻攝
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基隆港軍用碼頭及威海營區西遷主體營舍工程，今天下午舉行開工典禮，蔡英文總統親自前...
基隆港軍用碼頭及威海營區西遷主體營舍工程，今天下午舉行開工典禮，蔡英文總統親自前來參加。記者吳淑君／攝影
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軍港西遷後新營舍示意圖。記者吳淑君／翻攝
軍港西遷後新營舍示意圖。記者吳淑君／翻攝
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基隆港蔡英文碼頭
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