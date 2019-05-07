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共軍浙東實彈演習 國防部：距基隆175浬

2019-05-07 10:50聯合報 記者洪哲政╱即時報導

針對媒體報導中共浙江「玉環新聞網」公布禁航禁漁通告，「共軍將於5日至10日進行年度例行性訓練計畫安排」，國防部上午指出，這是共軍在中國大陸浙東海域進行的實彈射擊訓練，其禁航區距基隆約175浬。

國防部強調，國軍對共軍相關演訓動態與周邊區域情勢均能嚴密掌握與妥適應處，確保國家安全與區域穩定，請國人安心。

國防部國軍基隆
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