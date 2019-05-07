飛官殉職41年 遺孀荒山弔殘骸

劉傳集少校遺孀在飛機殘骸前憑弔。 圖／家屬提供 分享 facebook

陸軍航空隊一架U-6A觀測機一九七八年在苗栗向天湖失事，觀測中隊少校副隊長劉傳集少校殉職；山友去年七月發現飛機殘骸，訊息輾轉曝光。家屬前天到現場憑弔，劉的遺孀黃女士說「這登山的四小時，我等了四十年。」令人動容。

家屬希望相關單位在該處設紀念碑，以免現場被破壞。國民黨立委吳志揚昨天也在立院質詢為何沒讓劉入祀忠烈祠？

國防部常務次長徐衍璞說，進國民革命忠烈祠必須是作戰時，為爭取勝利冒險犯難、功成身死者；劉傳集因公殉職，是否可以入祀地方忠烈祠，會請後備指揮部立刻納入研議。吳志揚提醒，此事與護理師殉職事件很像，沒辦法符合大家情感，請國防部不要「今天公祭、明天忘記」。

陸軍航空五架U-6A型定翼機編隊在高空飛行，噴出煙霧。 本報資料照片 分享 facebook

一九七八年五月，劉傳集與陳高才上尉駕駛觀測機撞山，一死一重傷。去年七月，山友發現觀測機殘骸，因網路上查不到相關資料而成為謎團，後來經過一段時間調查，查出是失事的觀測機，飛機殘骸也被稱為「沉睡於山中的海狸」。

淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪今年一月到向天湖登山時，特地到失事現場憑弔劉傳集，並貼出在現場與國旗的合照。家屬透過本報報導知悉後，聯繫包正豪於前天領著他們入山到殘骸旁舉行四十多年來首度的招魂儀式。

劉傳集少校遺孀憑意志力爬上山。 圖／家屬提供 分享 facebook

劉傳集遺孀黃女士事後在臉書表示，做夢都沒想到可以圓四十年前心願，「這登山的四小時，我等了四十年。」要不是女兒一路攙扶和她堅強意志力，以她的體力絕對無法登上山峰，沿路攀爬加上陵線及溪流、泥濘，用盡了全身力氣「連喘息聲沒有停下來過，就是想去看看你！」

黃女士表示，看到飛機殘骸撞得支離破碎時心都碎了，飛機鋼板這麼硬都可以撞斷，更何況是血肉之軀。她從部隊留下的照片看到劉傳集當時還留有一口氣，大量失血過程中還拉開飛行衣拉鍊抽出皮夾將她的照片握在手心，她看到現場後難忍激動，雙膝跪下、崩潰大哭。

包正豪說，撕心裂肺的哭聲傳入耳裡，四十年的不甘與想念都化作淚水，「我默默走到遠處林下，把這一刻留給她們。」