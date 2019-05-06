40年前殉職飛官劉傳集入忠烈祠？ 軍方：盡速研議

2019-05-06 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



劉傳集少校遺孀在飛機殘骸前。圖/家屬提供 分享 facebook

陸軍航空隊一架觀測機一九七八年五月在苗栗向天湖失事，觀測中隊副隊長劉傳集少校殉職，家屬昨天首度到現場憑弔，希望軍事單位或當地政府在該處立紀念碑。

國民黨立委吳志揚今天在立法院質疑國防部，為何劉傳集未入祀忠烈祠？國防部常務次長徐衍璞說，要進忠烈祠必須是作戰時功成身死者，劉是因公殉職，將盡速請後備指揮部研議。

一九七八年五月，陸軍觀測中隊副隊長劉傳集少校與陳高才上尉駕駛的觀測機，在向天湖附近撞山，兩位飛行員一死一重傷。去年七月，有山友發現觀測機殘骸，因為查不到相關資料，成為謎團。經過一段時間調查，才知道是超過四十年前失事的觀測機。

淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪今年一月到苗栗南庄向天湖，憑弔當地一架陸軍觀測機殘骸。他將過程紀錄在臉書上，被本報記者撰寫新聞，觀測機殉職軍官家屬讀到報導，聯繫包正豪領著他們入山到殘骸旁，舉行四十多年來首度的招魂儀式。

吳志揚今天在立法院國防委員會質詢指出，劉傳集、陳高才於一九七八年五月五日失事，近來因熱心山友包正豪披露此事，在四十年後帶領劉的遺孀黃女士重返失事現場首度招魂。

吳志揚說，家屬等了四十年，花了四小時登山，終於到飛機殘骸邊祭拜，報導出來令人感動，此事也引起網友熱議，但經查詢，為何劉傳集並未入祀忠烈祠？

對此，徐衍璞表示，要進國民革命忠烈祠，必須是作戰時地，為爭取勝利，冒險犯難，功成身死者；劉傳集是因公殉職，是否可以入祀地方宗烈祠，會請後備指揮部立刻納入研議。

吳志揚指出，此事與護理師殉職事件很像，沒辦法符合大家的情感，呼籲國防部不要「今天公祭、明天忘記」，軍方要好好處理。