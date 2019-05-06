憶向天湖失事軍機 原住民拆門板當擔架救人

2019-05-06 18:38 中央社 苗栗縣6日電



陸軍航空隊編號8012觀測機於67年在苗栗南庄失事，南庄鄉東河村長風木基當時還是個孩子，但對於部落居民40年前在第一時間投入救災，甚至「拆門板當擔架」印象深刻。

陸軍航空隊駕駛編號8012觀測機的觀測中隊副隊長劉傳集、上尉陳高才於民國67年5月5日，在苗栗南庄向天湖撞山失事，陳高才送醫急救，劉傳集則當場死亡，遺體翌日運送至台北市立殯儀館存放。

失事後的機身大致完整，至今仍存留於山林間，由於過去網路上鮮少相關記載資料，直到近年科技發達，不少山友再度發現飛機殘骸，才讓這架被稱為「沉睡山中的海狸」及事件背後故事再被提起。

苗栗縣南庄鄉東河村長風木基今天告訴中央社記者，當年事發時，他才唸國小，當天下午山區霧很大，部落居民清楚聽見家後方傳來巨大聲響，大家循聲搜尋，發現是軍機墜毀。

風木基指出，當時部落幾乎總動員，大人們都放下手邊工作幫忙搶救，為了救人，甚至直接拆下一戶人家的門板當擔架，把受傷軍官抬下山，「那可是『大門』耶，你想想看那情況有多緊急。」

不過，畢竟還是孩子，風木基說，他和其他同伴只覺得好奇，還跑到現場去看「飛機」，當時懞懞懂懂，對眼前的「破銅爛鐵」有些詫異與失望，後來隨著事件落幕，世人逐漸淡忘，飛機殘骸處附近還曾是他遊戲玩耍的秘密天堂。

40年過去，飛機殘骸依舊沉睡於山林。風木基說，失事地點位於原住民保留地，目前為止，未聽聞國軍是否有意將殘骸移除，畢竟那是國家公物，而近幾年，部落會議也曾討論，希望妥善保留，成為在地歷史遺址，「無論留與不留，對於賽夏族人而言，都會予以尊重」。