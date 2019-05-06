帶國旗憑弔失事軍機 包正豪助飛官遺孀如願釋懷

2019-05-06 18:11 中央社 苗栗縣6日電



一架陸軍觀測機40年前墜毀苗栗南庄山區，家屬昨天如願入山到殘骸旁追悼，陪同前往的淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪今天說，冥冥之中，一連串巧合促成此事。

民國67年5月，陸軍航空隊編號8012觀測機飛行訓練，在苗栗南庄向天湖旁撞山失事，機上觀測中隊副隊長劉傳集當場身亡，另一名上尉陳高才送醫急救，飛機殘骸留存於山林至今。

當年意外發生時，劉傳集的遺孀正懷著6個月身孕，想到失事現場招魂的心願，因第一時間軍方勸說「山路難行，孩子要緊」而擱置，就這樣，隨著時間流逝，在心中糾結了40年。

淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪近幾年愛上登山活動，今年1月到南庄爬山時，想到網路上有關向天湖失事軍機的傳說，便決定「走另外一頭」前往憑弔，下山後他將過程、照片po上臉書，吸引媒體報導，竟開啟他與素昧平生的劉傳集家屬一段特別的緣分。

包正豪指出，劉傳集遺孀家族日前到宜蘭旅遊，租車司機兼嚮導正巧是部隊退役人員，劉家人透過嚮導得知他曾帶國旗到殘骸現場憑弔，於是主動傳訊息跟他聯繫，對方原本只是想知道如何走到墜機處的路徑，但當雙方見面時，「我突然覺得應該要陪她們去」。

就這樣，包正豪領著劉媽媽及女兒、女婿等一行5人，花了比他平常爬山多3倍的時間抵達殘骸現場。他在臉書提及「才剛到，就聽見撕心裂肺的哭聲，40年的不甘與想念，都化作淚水」。

「我在旁邊跟著掉淚，然後默默退開，把那一刻留給他們」包正豪告訴中央社記者，儘管劉傳集的遺體在失事後順利運送下山，但家人始終沒有回到現場招魂，「這是家屬心中很深的結，如今，相信她們終能釋懷，讓心靈解脫」。

有人認為他的登山，冥冥之中就是為了促成這件事，包正豪說，真的是一連串巧合，「劉家女兒傳的那封訊息，是當天唯一收到的簡訊，好險沒當成垃圾訊息忽略」。

事後，劉家女兒在包正豪臉書留言，感謝他選擇看了訊息，才有美麗的後續，她說「從小到大我只知道相依為命，現在知道有好多愛的力量在身邊，好感謝。」包正豪說，家屬看過現場後有個想法，希望在飛機殘骸旁立牌簡述事件經過，讓更多後人了解這段過去。