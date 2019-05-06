親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
韓答自經區跳針
郭董赴美入白宮
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

觀測機殘骸沉睡山中40年 遺孀憑弔崩潰大哭

觀測機殘骸沉睡山中40年 遺孀終來憑弔崩潰大哭

2019-05-06 15:20聯合報 記者徐偉真╱即時報導

劉傳集少校遺孀在飛機殘骸前。圖/家屬提供
劉傳集少校遺孀在飛機殘骸前。圖/家屬提供
分享

陸軍航空隊編號8012觀測機（De Havilland U-6A）40年前在苗栗向天湖失事，觀測中隊副隊長劉傳集少校不幸罹難，家屬昨天首度到現場憑弔，劉傳集的女兒劉小姐表示，希望軍事單位或當地政府能協助在當地立紀念碑，因為現在有越來越多人到那個地點，怕會有更多破壞。

1978年5月，編號8012的觀測機由觀測中隊的副隊長劉傳集少校與陳高才上尉在南庄進行飛行任務，下午時有當地原住民報警，表示有飛機在向天湖附近撞山，兩位飛行員一死一重傷。去年7月，有山友發現8012觀測機殘骸，但因為網路上查不到相關資料，成為謎團，後來經過一段時間調查，才知道是40年前失事的8012觀測機，飛機殘骸也被稱為「沉睡於山中的海狸」。

淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪今年1月到周末到向天湖登山，他特地到失事現場憑弔劉傳集，他也貼出在現場與國旗的合照表示現場應該要有一面國旗。

劉傳集遺孀黃女士昨天在女兒的陪伴下首度到失事現場，事後在臉書上表示，這次登山的4小時讓她等了40年，而劉傳集過世了40年就像半世紀這麼久，她做夢都沒想到她可以圓40年前的「心願」，要不是女兒一路攙扶和她堅強的意志力，以她的體力絕對無法登上山峰，沿路攀爬加上陵線以及溪流、泥濘，還有連有繩索輔助難以攀爬的道路，她用盡了全身的力氣，「連喘息聲沒有停下來過就是想去看看你！」

黃女士在臉書上表示，她到現場看到飛機殘骸撞得支離破碎，心都碎了，飛機的鋼板這麼硬都可以撞斷，更何況是血肉之軀的人，她從部隊留下的照片看到劉傳集在現場還留有一口氣，在大量失血過程中還拉開飛行衣拉鍊抽出皮夾將她的照片握在手心，讓她看到現場當場雙膝跪下、崩潰大哭。

包正豪在臉書上表示，因緣際會下劉家人和他聯繫上，他告訴劉家人登山路徑後，發現他們完全沒有登山經驗，因此他決定陪他們走一趟，他們5日登山，那天正好是劉傳集的忌日，昨天半扶半走，花了比平時多3倍的時間走到殘骸處，才剛到就聽見撕心裂肺的哭聲，40年的不甘與想念，都化作淚水，「而我默默走到遠處林下，把這一刻留給她們」。

劉傳集少校遺孀克服困難，要到飛機殘骸旁憑弔。圖/家屬提供
劉傳集少校遺孀克服困難，要到飛機殘骸旁憑弔。圖/家屬提供
分享
劉傳集少校遺孀在飛機殘骸前。圖/家屬提供
劉傳集少校遺孀在飛機殘骸前。圖/家屬提供
分享
劉傳集少校遺孀克服困難，要到飛機殘骸旁憑弔。 圖/家屬提供
劉傳集少校遺孀克服困難，要到飛機殘骸旁憑弔。 圖/家屬提供
分享

國旗包正豪原住民
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

飛官劉傳集是否入祀忠烈祠 國防部：立刻研議

2019-05-06 16:33

軍機墜山40年 少校家屬首度入山招魂

2019-05-06 14:18

潛艦國造 蔡總統8日出席廠區動土典禮

2019-05-06 11:16

國防不足又不想加強軍力？如何爭取民眾支持軍費支出

2019-05-06 10:22

陸軍觀測機殘骸孤寂沈睡山中40年 家屬首度招魂

2019-05-06 03:14

潛艇廠房將動土 蔡總統：台灣自主研發國防能力強

2019-05-06 00:07

美售台F-16V 傳9月分曉

2019-05-06 00:00

阿扁出新書 爆陸軍退將串連「七日柔性政變」

2019-05-05 17:35

「軍艦過台海」在嘴仗啥？ 一次搞懂領海、內水跟公海術語

2019-05-05 10:00

國防部披露對美軍購工合額度項目 訊聯專案美捉刀

2019-05-05 09:15

國軍重新評估迷彩服是否符合戰場需求 陸軍特戰先換裝

2019-05-05 09:14

視導金華演習 蔡總統：寸土不讓 守護民主

2019-05-05 00:12

提前退伍4千多人賴帳不繳 留下逾億呆帳

2019-05-04 23:58

售台F16-V？ 美：忠實執行台灣關係法

2019-05-04 23:55

國軍提前退伍賴帳不還錢 目前有4000多人

2019-05-04 23:21

國際星戰日 中華民國空軍這樣問候你

2019-05-04 16:08

影／海巡演習罕見大陣仗 反恐反生化攻擊

2019-05-04 15:42

海巡6艘1000噸巡防艦台船得標 配備火箭彈

2019-05-04 15:16

海巡演習 蔡英文：國土安全寸步不讓

2019-05-04 13:11

不是在演習？ 蔡總統參演海巡座艦播「快樂地出帆」

2019-05-04 12:25

總統主持金華十號演習 實兵驗證複合式攻擊應變

2019-05-04 10:28

影／海巡演習 海陸共737人反恐反生化攻擊

2019-05-04 10:20

美售台F16-V？ 薛瑞福：美忠實執行台灣關係法

2019-05-04 04:18

上校艦長爆外遇 海軍司令部：調離現職並調查

2019-05-03 21:42

中國軍力報告分析 學者：採購F-16V是正確選擇

2019-05-03 18:29
看更多

熱門文章

陸軍觀測機殘骸孤寂沈睡山中40年 家屬首度招魂

2019-05-06 03:14

吳子嘉：韓國瑜高雄民調輸蔡賴 韓會從高雄開始輸起

2019-05-06 11:35

阿扁是真病還裝病 孫大千提出5質疑

2019-05-06 08:01

別笑韓國瑜跳針！你看過蔡英文1秒變「鸚鵡」嗎？

2019-05-06 09:00

韓國瑜直播說明自經區 黃捷臉書再連10問號

2019-05-05 19:58

新書談黨產 陳水扁：不能讓人家沒辦法活下去

2019-05-05 18:04

「抖手扁」7劍出鞘 藍綠橘通殺 只有1人金鐘罩…

2019-05-06 08:00

對韓翻白眼讓黃捷成女神 妹妹也被讚「短髮空靈」

2019-05-05 21:38

阿扁出新書 爆陸軍退將串連「七日柔性政變」

2019-05-05 17:35

與陳水扁同框好心機？ 港媒爆料：柯是高招

2019-05-06 09:51

選舉民調排除手機族 廖玉蕙批「荒唐、開倒車」

2019-05-06 07:48

郭台銘：要讓大陸正視中華民國存在

2019-05-06 15:16

鄉親拱朱立倫邀「他」當副手 未料竟被「冷處理」

2019-05-05 22:36

【重磅快評】連陳水扁都看不下去的轉型正義

2019-05-06 10:49

郭台銘像選特首？賴清德：你有資格選總統嗎

2019-05-06 11:27

韓國瑜跳針「發大財」 蘇貞昌幫解釋怎麼拚經濟

2019-05-05 21:37

沈富雄向韓國瑜喊話：不可以有利就是粉 有傷就是假粉

2019-05-06 12:35

美麗島電子報最新大選民調 高雄市唯三腳督韓國瑜才能險勝

2019-05-06 11:18

兄弟情值得抱兩次 賴清德簽書會潘孟安意外現身

2019-05-05 17:10

回嗆陳明通 郭台銘批不適任 讓人很搖頭

2019-05-06 14:24

文博會淪少數人操作 藝文界：文化部應耕耘底層

2019-05-06 09:25

郭台銘：中華民國是我們的根 當然更要投資

2019-05-05 23:21

「談自經區我最專業」 盧秀燕：應百分百用台灣原物料

2019-05-06 11:38

冷眼集／柯文哲哽咽…真情流露？選舉算計？

2019-05-05 23:49

聲援韓國瑜 朱立倫：時力與太陽花車裂自經區

2019-05-06 00:07

韓國瑜推自經區 喊話政院

2019-05-06 00:24

觀測機殘骸沉睡山中40年 遺孀終來憑弔崩潰大哭

2019-05-06 15:20

初選繳費、登記卡韓？ 吳敦義：是規矩 沒卡任何人

2019-05-05 23:52

馬英九總統兼閣揆建議 林濁水：蔡英文愛在心裡口難開

2019-05-05 21:53

自經區勢在必行 學者：高雄具優勢

2019-05-05 18:42

韓答自經區跳針 朱立倫：綠營愛嘲諷怎不檢討自己

2019-05-05 18:11

前進郭台銘地盤 蔡英文：全台灣最堅定的人是我

2019-05-05 20:14

「獨立先生」施啟揚今逝 任內推動司法獨立

2019-05-05 19:31

蔡英文批自經區混淆台灣貨、中國貨 恐遭美國報復

2019-05-06 12:17

韓國瑜直播談自經區 反批市議員質詢刁難

2019-05-05 17:31

陳水扁趴趴走 介文汲：若在別的國家早就送回監獄

2019-05-05 17:22

賴清德簽書會 潘孟安意外現身

2019-05-05 23:59

潛艇廠房將動土 蔡總統：台灣自主研發國防能力強

2019-05-06 00:07

陳明通籲郭台銘 勿在國際社會傳達錯誤訊息

2019-05-06 11:02

自經區議題 大選前哨戰

2019-05-06 00:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top