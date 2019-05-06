觀測機殘骸沉睡山中40年 遺孀終來憑弔崩潰大哭

2019-05-06 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



劉傳集少校遺孀在飛機殘骸前。圖/家屬提供 分享 facebook

陸軍航空隊編號8012觀測機（De Havilland U-6A）40年前在苗栗向天湖失事，觀測中隊副隊長劉傳集少校不幸罹難，家屬昨天首度到現場憑弔，劉傳集的女兒劉小姐表示，希望軍事單位或當地政府能協助在當地立紀念碑，因為現在有越來越多人到那個地點，怕會有更多破壞。

1978年5月，編號8012的觀測機由觀測中隊的副隊長劉傳集少校與陳高才上尉在南庄進行飛行任務，下午時有當地原住民報警，表示有飛機在向天湖附近撞山，兩位飛行員一死一重傷。去年7月，有山友發現8012觀測機殘骸，但因為網路上查不到相關資料，成為謎團，後來經過一段時間調查，才知道是40年前失事的8012觀測機，飛機殘骸也被稱為「沉睡於山中的海狸」。

淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪今年1月到周末到向天湖登山，他特地到失事現場憑弔劉傳集，他也貼出在現場與國旗的合照表示現場應該要有一面國旗。

劉傳集遺孀黃女士昨天在女兒的陪伴下首度到失事現場，事後在臉書上表示，這次登山的4小時讓她等了40年，而劉傳集過世了40年就像半世紀這麼久，她做夢都沒想到她可以圓40年前的「心願」，要不是女兒一路攙扶和她堅強的意志力，以她的體力絕對無法登上山峰，沿路攀爬加上陵線以及溪流、泥濘，還有連有繩索輔助難以攀爬的道路，她用盡了全身的力氣，「連喘息聲沒有停下來過就是想去看看你！」

黃女士在臉書上表示，她到現場看到飛機殘骸撞得支離破碎，心都碎了，飛機的鋼板這麼硬都可以撞斷，更何況是血肉之軀的人，她從部隊留下的照片看到劉傳集在現場還留有一口氣，在大量失血過程中還拉開飛行衣拉鍊抽出皮夾將她的照片握在手心，讓她看到現場當場雙膝跪下、崩潰大哭。