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陸軍觀測機殘骸孤寂沈睡山中40年 家屬首度招魂

2019-05-06 03:14聯合報 記者洪哲政╱即時報導

淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪今年1月到苗栗南庄向天湖登山，憑弔當地在山友間十分著名的一架陸軍觀測機殘骸。他當時將過程紀錄在臉書，被本報記者撰寫成即時新聞，觀測機殉職軍官家屬讀到報導，聯繫上包正豪今天領著他們入山到殘骸旁，進行40多年來首度的招魂儀式。

包正豪1月登山時特地到40年前、陸軍航空隊編號8012觀測機（De Havilland U-6A）的失事現場，憑弔罹難的觀測中隊副隊長劉傳集少校，他也貼出在現場與國旗的合照表示，「這裡應該是要有一面國旗」。

1978年5月，編號8012的觀測機由觀測中隊的副隊長劉傳集少校與陳高才上尉進行儀器訓練，下午時有南庄當地原住民報警，表示有飛機在向天湖附近撞山，兩位飛行員一死一重傷。去年7月，有山友發現8012觀測機殘骸，但因為網路上查不到相關資料，成為謎團。後來經過一段時間調查，才知道是40年前失事的8012觀測機，飛機殘骸也被稱為「沉睡於山中的海狸」。

包正豪今天再度以「親愛的，我來看你了。」「四十年了，我終於來帶你回家。」為題貼文，以不同時段敍述式，披露他昨天陪劉傳集少校的遺屬上憑悼先人的過程。

包正豪在貼文中TAG民國67年5月4日說：還沒滿30歲的劉媽媽，新婚不到一年，懷著念慈，這日挺著六個月大的肚子，做好一鍋客家焢肉，等著劉伯伯結束任務回家吃飯。不過，當晚劉伯伯沒回家。次日，部隊來接劉媽媽上台北，說劉伯伯在醫院，但車子卻開到殯儀館，劉媽媽暈了過去，再醒來，已經是在醫院。

劉媽媽想要到失事現場召魂，想讓劉伯伯魂魄有所歸依，但是大隊長阻止了她，說山路難行，妳又懷著身孕，孩子要緊。於是劉媽媽只知道劉伯伯魂魄在山林間，不知道是否歸來，帶著這個遺憾，40年過去。

＃民國108年5月3日

剛參加完「大三學生出國行前說明會」，手機裡有個陌生私訊，原本以為又是垃圾訊息，但手滑點進去看，內容讓我非常訝異，竟然是國軍遺孤的訊息，原來是劉傳集少校的遺腹子看到年初我去爬山時特意探訪墜機遺骸的新聞後與我聯絡，尋求協助。我同意次日晚間和她見面，當面告知如何走到墜機處的路徑。

＃民國108年5月4日

推開丹堤咖啡的大門，一眼就看到劉媽媽焦急期待的臉。原來不止念慈一個人來，一家人都來了。於是我詳細告知路徑和登山應注意事項，而在這同時，劉媽媽和我說了很多很多當時的事情。但到底這事情怎樣連結到我身上呢？是一連串巧合，而我稱之為緣分，造成的。

家族母親節旅遊到礁溪，租車帶嚮導。沒想到這位嚮導是劉伯伯的學弟，曾經看過《聯合報》Weijen Hsu記者所寫的那篇報導，然後劉媽媽和念慈開始搜尋，就這樣，我和劉家產生聯繫。

劉媽媽闌珊的臉令人憮然，而其他人完全沒有登山經驗，讓我覺得我應該要陪她們走一趟。所以我主動表示願意陪她們去，正在約時間的時候，我看氣象預報次日是陰天，但沒下雨，於是脫口而出說：「乾脆就明天吧！」，大家稱善，而此刻劉媽媽看著我，幽幽地說：「明天是他的祭日」，更堅定我決定走這一趟的決心。

＃民國108年5月5日

半扶半走地，我們花了比平時多3倍的時間走到殘骸處。才剛到，就聽見那撕心裂肺的哭聲，40年的不甘與想念，都化作淚水。而我默默走到遠處林下，把這一刻留給她們。

包正豪TAG：魂魄歸來兮、飛機殘骸不是我發現的、我只是去過現場憑弔

包正豪貼出劉家女兒和他聯繫過程。圖／包正豪臉書網頁
包正豪貼出劉家女兒和他聯繫過程。圖／包正豪臉書網頁
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淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪今年1月到苗栗南庄向天湖登山，憑弔當地在山...
淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪今年1月到苗栗南庄向天湖登山，憑弔當地在山友間十分著名的一架陸軍觀測機殘骸。他當時將過程紀錄在臉書，被本報記者撰寫成即時新聞，觀測機殉職軍官家屬讀到報導，聯繫上包正豪今天領著他們入山到殘骸旁，進行40多年來首度招魂儀式。圖／包正豪臉書網頁
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淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪今年1月到苗栗南庄向天湖登山，憑弔當地在山...
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包正豪國旗南庄

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