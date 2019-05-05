阿扁出新書 爆陸軍退將串連「七日柔性政變」

2019-05-05 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



陳水扁今出席新書發表。記者黃義書／攝影 分享 facebook

前總統陳水扁出版第一本口述歷史回憶錄「堅持」，內容指出，他當總統任內，最令他驕傲的事情就是「軍隊國家化」，他也揭露2004年曾發生「七日柔性政變」。

陳水扁指出，2004年319槍擊案後三天，國防部長湯曜明突然說他因為眼疾要請辭，但當時凱道有抗爭說他當選是作票，在那樣的節骨眼，湯說要請辭，顯然是大動作，隨後他請行政院長游錫堃將湯辭呈退回，湯隨後也說不辭了，但游離開後，湯又說要辭，並稱會做到5月20日，這次他不慰留，因為他沒辦法接受這種大動作。

陳水扁透露，當時湯曜明推薦李登輝時代侍衛長曹文生擔任國防部長，但他認為三軍應該輪流，又用陸軍不妥，結果他問湯，請參謀總長李傑接任好不好，湯說「李傑罩不住」，最後他還是選擇李傑，李傑不但做了三年，是任期最長的國防部長，也是潛艦出身，「可以說是從水面下浮上來的。」

陳水扁透露，這段期間有人向他密報，有一位退役將領去找李傑，希望擔任總長的李比照湯曜明稱病請辭，還要三個副總長跟進，但李拒絕，後來李也證實這件事，並寫成正式報告。

陳水扁說，縱使他當選總統，但國防部長到參謀總長及三個副總長、三軍總司令都離開了，下面的人還會留下來嗎？一定全走光。他說，他認為這項「柔性政變」被他識破，「只是沒有去辦他們」，他也說，「七日柔性政變比紅杉軍還恐怖，都是陸軍退將在串連」。他也說，任何一個國家在搞政變，主要都是陸軍，好像很少聽過海軍跟空軍在搞政變的吧。