國防部披露對美軍購工合額度項目 訊聯專案美捉刀

2019-05-05 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部公布近3年我對美軍購案獲得的工業合作額度及項目，證實海軍未來新一代艦載戰鬥系統的「迅聯專案」，名為中科院所自行研發，實則向美方採購。國防部也披露，海軍艦艇加裝「Link16」及「Link11」戰術資訊傳輸鏈路系統的「迅遠專案」，預算總額21億5000萬台幣，我方希望美方釋出給台灣的工業合作額度為1800萬美元、約5億多台幣，但至今還在洽談。

監察院「國防採購案工業合作執行成效檢討」專案調查指出，各國對美軍事採購總值前25名國家及組織，我國排名高達第2位，但簽署工業合作協議金額僅占軍事採購金額20.02%，排名為倒數第2位。呼籲政府應以協議或商業條款，強制要求國外工業合作承商以採購案總金額一定比例為衡量基準。

國防部表示，經統計105至107年執行工業合作，我方與外商簽署「A型機夜間瞄靶系統」等11份工合協議書，獲得工業額度總計2億7259萬4581美元點。

國防部披露，105年與美方廠商工業合作案，包括「A型機夜間瞄靶系統」、飛馬二號、新天兵雷達模擬器、永固案及迅聯專案，合計達1億4678萬5705元；106年則有遊龍專案、獵狸專案、宇微專案等，達7462萬293萬元；107年則有電戰整修檢修工作站、獵犀專案及迅遠專案等預計有5118萬8583萬元，後兩者還在洽談中。

據了解，其中「迅聯專案」過去軍方均宣稱。是由國防部軍備局委中科院研製的新一代艦載戰鬥系統，所需經費由軍備局科學研究預算編列支應。這項系統透過海軍現有「聯成」資料鏈路系統取得聯合作戰資訊，呈現在共同戰術圖像中，並可接受聯合作戰中心的指揮，執行聯合作戰任務。此案也出現在台美軍售工業合作項目中，雖僅2832萬美元，但代表研發由美商介入。

此外，「迅遠專案」是由美方我國新造各式艦艇加裝「Link16」及「Link11」戰術資訊傳輸鏈路系統，並為現役艦艇鏈路系統進行更新。兩種鈄路系統是美國針對北純約及軍事關係友好國家使用的跨國戰術鏈路系統，我國艦艇可藉此與美軍太平洋司令部與第七艦隊進行作戰資訊通聯與即時傳輸。全案預算達21億5000萬台幣。

國防部說，經統計105至107年工合，我方「預計」能獲得技術轉移的，包括愛國者防空飛彈系統附屬裝備基修能量建立轉移、F-16型機液壓系統廠級維修能量及F-16型機鏽控制，將原廠維修時間由12-18個月縮短為3個月。

國防部統計，統計近5年軍購引進66項後勤維修技術，建立飛彈、發動機、雷達等翻修支術及子技令開發能力，節約國防勤支出約52億元、促進民間投資與國防後勤維修約210億元及增加民間業者產值296億元，增加就業人口913人。