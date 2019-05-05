國軍重新評估迷彩服是否符合戰場需求 陸軍特戰先換裝

2019-05-05 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部表示，已要求各軍種評估國軍官兵現有迷彩軍服是否符合未來作戰場景需求，現階段將先為陸軍司令部特戰部隊籌補城市、多地形、雪地迷彩服，以滿足特戰部隊任務實需。此外，國防部已要求中科院，研發城市、森林雙面迷彩偽裝網，配發給重要機動武器裝備，因應任務場景搭設運用。

國防部表示，為持續精進國軍裝備、服裝迷彩效能，國防部下令要求各軍種針對所屬服裝及裝備迷彩樣式，確認是否符合未來作戰場景需求，並完成評估報告；後續召開多次管制會議。

國防部說，現在正依陸軍司令部因應特戰部隊多元任務需求，請中科院循「數位虎斑迷彩野戰服」發展模式，研擬城市、多地形、雪地迷彩圖樣，納入陸軍年度計畫內籌補，以滿足特戰部隊任務實需。

此外，國防部進一步表示，為因應敵空偵及衛照威脅，請中科院依軍種未來作戰場景需求，研發城市、森林雙面迷彩偽裝網，配發重要機動武器裝備，因應任務場景搭設運用，提升戰場存活率。