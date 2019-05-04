國軍提前退伍賴帳不還錢 目前有4000多人

2019-05-04 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



依據國軍人事法規，志願役人員或就讀軍校，如果事後發現不符志趣，可以申請提前退伍或休學，不過必須賠償先前訓練、生活補助費等成本；考慮當事人實際財務狀況，還可以分期攤還。不過，也不乏離開部隊與軍校後，就開始賴帳的例子。儘管國防部今年起已經加強催繳，但目前「繳款異常人員」的總數仍超過4000名，「呆帳」超過1億元。

國防部表示，以4月下旬的最新統計，志願役士兵申請「不適服現役」、並且尚未繳清賠款者，共有4650人。其中956人還在分期付款過程中，另外3694人則是未按時繳款的「繳款異常人員」，已由其先前服役的旅級以上單位提出求償訴訟。

軍校生方面，因故提前離校、目前尚未繳清欠款者，共有927人。其中正在分期付款繳費者541人，386人繳款異常，已由各就讀軍校提起求償訴訟。

依據國防部先前提交立法院的報告，從民國98年7月到107年底，申請不適服服役的志願役士兵，共有15926人，應賠償總額為8億8884萬餘元。扣除1300多名免予賠償者（包括受災戶、低收入戶或已死亡），當時仍有6200多人尚未繳清，包含正在分期付款或繳款異常者，額度為3億餘元。國防部今年起將催繳的責任，由基層單位提升到旅級以上，四個月下來，尚未繳清人數已由6200餘人降至4600餘人。