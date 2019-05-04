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國軍提前退伍賴帳不還錢 目前有4000多人

2019-05-04 23:21聯合報 記者程嘉文╱即時報導

依據國軍人事法規，志願役人員或就讀軍校，如果事後發現不符志趣，可以申請提前退伍或休學，不過必須賠償先前訓練、生活補助費等成本；考慮當事人實際財務狀況，還可以分期攤還。不過，也不乏離開部隊與軍校後，就開始賴帳的例子。儘管國防部今年起已經加強催繳，但目前「繳款異常人員」的總數仍超過4000名，「呆帳」超過1億元。

國防部表示，以4月下旬的最新統計，志願役士兵申請「不適服現役」、並且尚未繳清賠款者，共有4650人。其中956人還在分期付款過程中，另外3694人則是未按時繳款的「繳款異常人員」，已由其先前服役的旅級以上單位提出求償訴訟。

軍校生方面，因故提前離校、目前尚未繳清欠款者，共有927人。其中正在分期付款繳費者541人，386人繳款異常，已由各就讀軍校提起求償訴訟。

依據國防部先前提交立法院的報告，從民國98年7月到107年底，申請不適服服役的志願役士兵，共有15926人，應賠償總額為8億8884萬餘元。扣除1300多名免予賠償者（包括受災戶、低收入戶或已死亡），當時仍有6200多人尚未繳清，包含正在分期付款或繳款異常者，額度為3億餘元。國防部今年起將催繳的責任，由基層單位提升到旅級以上，四個月下來，尚未繳清人數已由6200餘人降至4600餘人。

另外，以往軍士官一旦任官，就沒有退場機制，去年7月立院通過軍士官服役條例修正的「洪慈庸條款」，允許無意留在軍中的軍士官，也比照士兵與軍校生「賠錢走人」。國防部統計，至今已有49位軍士官，提出提前退伍申請，大部分都還在審查流程當中。至於提出申請的軍士官，兵科分布很廣，未出現集中於特殊職務的情況。

國防部統計，擔任志願役士兵或就讀軍校，選擇提前離開卻「賴帳」者，目前超過4000...
國防部統計，擔任志願役士兵或就讀軍校，選擇提前離開卻「賴帳」者，目前超過4000人。聯合報系資料照（非新聞當事人）
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國防部志願役

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