國際星戰日 中華民國空軍這樣問候你

2019-05-04 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



今天是「星際大戰」影迷的「國際星戰日」,國防部發言人臉書粉絲專頁和instagram上,以去年嘉義空軍基地開放時打扮成風暴兵的星戰迷和S-70C機組人員同樂的畫面,進行3D貼文,並將經典台詞延伸為「May the AirForce be with You」!

去年5月4日,總統府曾舉辦台灣的星戰迷活動,當時有近百位打扮成片中各式角色的星戰迷進入總統府,與副總統陳建仁一起慶祝,今年未見有類似活動。星戰迷今年則選擇在信義區ATT4fun的露天平台,以101為背景,舉辦活動,蔡總統也出席同樂。

國防部今天則是以「中華民國空軍總是與你同在!May the AirForce be with You!」為題,在IG和臉書粉絲專頁貼文表示,5月4日是「星際大戰」全球影迷約定俗成的「國際星戰日」,起因源自電影中的經典台詞「May the force be with you」的諧音。

貼文表示:在這一天,也讓我們來回顧去年嘉義空軍基地開放,S-70C機組人員與現場民眾的熱情互動吧!

貼文底下還下了TAG:星際大戰日 、國軍好帥、時時刻刻守護家園