海巡6艘1000噸巡防艦台船得標 配備火箭彈

2019-05-04 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



台灣國際造船公司今天發出新聞稿表示，行政院海洋委員會海巡署艦隊分署5月3日正式通知台船，取得6艘配備火箭彈系統的1000噸級巡防艦建造標案，總價金額新台幣62億4000萬元。

台船表示，這是台船繼去年「4艘4000噸級巡防艦」與「15艘100噸級巡防救難艇」後，再次承攬到海巡造艦業務，可望為營運加分。

台船表示，全案初步規畫由基隆廠負責建造， 預定116年10月底6艘全數完工後，將大幅提升海巡能量。

台船表示，海巡1000噸級巡防艦具夜間海上搜救能力；於5級海象時可持續且有效供直升機緊急起降；配有新式衛星寬頻網路系統，大幅提升各艦與陸基的通訊與即時資料交換；武器系統計有火箭彈、20機砲、50機槍及T75機槍；巡防艦左右兩舷有兩艘最高航速35節之警備救難艇，可從母艦放下執行救援及緝私任務。