海巡6艘1000噸巡防艦台船得標 配備火箭彈
台灣國際造船公司今天發出新聞稿表示，行政院海洋委員會海巡署艦隊分署5月3日正式通知台船，取得6艘配備火箭彈系統的1000噸級巡防艦建造標案，總價金額新台幣62億4000萬元。
台船表示，這是台船繼去年「4艘4000噸級巡防艦」與「15艘100噸級巡防救難艇」後，再次承攬到海巡造艦業務，可望為營運加分。
台船表示，全案初步規畫由基隆廠負責建造， 預定116年10月底6艘全數完工後，將大幅提升海巡能量。
台船表示，海巡1000噸級巡防艦具夜間海上搜救能力；於5級海象時可持續且有效供直升機緊急起降；配有新式衛星寬頻網路系統，大幅提升各艦與陸基的通訊與即時資料交換；武器系統計有火箭彈、20機砲、50機槍及T75機槍；巡防艦左右兩舷有兩艘最高航速35節之警備救難艇，可從母艦放下執行救援及緝私任務。
海岸巡防署「籌建海巡艦艇發展計畫」，將在10年內建造141艘從4000噸到35噸巡邏艇等6型全新巡防艦艇。為強化海巡艦艇打擊火力，過去由海軍撥交8門防空、反艦兩用40快砲，裝設在新艦上。但現在因海軍本身對40快砲還有需求，無法再撥交，因此海巡未來新造600噸級以上巡防艦武器系統，除20機砲與30鏈砲之外，規畫加裝以2.75火箭彈建構成的武器系統，來取代為40快砲的火力，所謂2.75火箭彈武器系統，就是中科院研發的「灘岸防禦火箭彈系統」，中科院已在海巡台中艦上展開戰測。
留言