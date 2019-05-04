美售台F16-V？ 薛瑞福：美忠實執行台灣關係法

2019-05-04 04:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國防部印太事務助理部長薛瑞福3日在記者會指出，中國大陸脅迫台灣的行為，造成整體區域不穩定；至於美方是否售台F16-V戰機，薛瑞福表示，無法談論潛在軍售案，但美國透過忠實執行台灣關係法支持台灣。

薛瑞福（Randall Schriver）3日在國防部就前一天發布的中國軍力報告舉行記者會，被問及美方售台F16-V戰機、M1戰車進程，以及美艦頻繁航經台海等議題。

薛瑞福表示，美國透過忠實執行台灣關係法支持台灣，這包括當台灣面臨威脅時，美方供台防禦性質的武器，讓台灣能有效自衛；美方將會持續依照台灣關係法執行，這仍是處理台灣所面臨中方持續增強壓力的最好機制。

薛瑞福指出，他無法談論仍在考量的潛在軍售案；中方企圖透過外交、政治、經濟方面孤立台灣，台灣應需要增強信心，也需要來自美國與其他友人、合作夥伴的支持。

被問及若中國大陸入侵台灣，美軍是否會協助防衛台灣？薛瑞福回應，依照美國法律，當台灣面臨經濟抵制或封鎖禁運等威脅，為美國所「嚴重關切」，總統會諮詢國會如何適當回應。

薛瑞福接著說，但過去的經驗清楚表明，當台灣遭受威脅，美國都會以適當方式回應，以幫助支持台灣，相信未來美方也會希望看到台灣能維持其地位，免受脅迫，但關於特定的回應方式，依法需要諮商。

關於美艦頻繁航經台海，薛瑞福表示，台海是國際水域，美方航經，中方也通過，而美國不會反對中方通話，因為各方都能通過國際水域；只要美方認為需要，就會持續執行，預期其它國家也會這麼做。