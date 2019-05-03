海巡台東兩艘50頓艦艇除役 官兵憶：最怕軍方飛彈試射

2019-05-03 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東第15海巡隊唯二兩艘50頓級「PP-5023」與「PP-5026」艦艇今天舉行除役儀式，除了安排歷任艦艇長出席外，典禮活動中也舉行績優史報告及呈繳艇鑰，儀式溫馨而隆重。有艦艇官兵回憶表示，「出任務最擔心配合軍方火砲及飛彈試射，因為不知道會不會被誤擊」。

「雖然在射擊安全範圍外，但還是會怕怕的。」一名退役艦上士兵回憶表示，海上救援和遇到大風大浪出任務這些都是小事，每次擔心的就是配合軍方演習，尤其是火砲射擊和飛彈試射，雖然艦艇都在安全範圍外警戒，還是會擔心自己變成標靶，所以一但演習開始前，都會再三確認射擊方位。

今天雙艦艇除役儀式，邀請海洋委員會科長簡日成、第六海巡隊小隊長楊順安、南部機動海巡隊科員高玉霖及歷任艇長共襄盛舉。典禮中安排歷任艇長船艇績優史報告、呈繳艇鑰，儀式溫馨而隆重。有隊員感念與其在海上乘長風、破萬里浪不辭辛勞奔馳，紛紛不禁淚濕衣襟。

「直升機不能飛時，就是靠他們海巡艦艇執行任務。」有艦艇官兵表示，18年來光海上救援任務就超過上百件，尤其天候狀況不允許直升機飛行時，他們就必須乘長風、破巨浪來執行，印象最深刻就是數年前曾有8名潛水客從恆春七星岩漂流到台東，不少人就是他們救起，還有2009年6月東非科摩洛籍油輪哥倫布皇后號擱淺救援。