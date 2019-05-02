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國防部：國軍數位迷彩救災服可補現行服裝之不足

2019-05-02 16:32聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部今天發出新聞稿表示，國防部設計救災服裝，將以現行數位迷彩色調為主，朝吸濕、排汗、透氣、抗UV及耐磨方向規劃，補現行服裝之不足。

國防部今（2）日表示，感謝媒體對國軍協助執行救災工作的肯定，國軍為政府施政團隊成員，災害來臨時，秉持「人飢己飢」、「人溺己溺」、「聞聲救苦」的愛民助民信念，主動協助地方政府投入災害防救工作，以降低民眾生命財產損失，為國軍守護家園責無旁貸職責。

國防部表示，國軍秉持「救災就是作戰」之精神，依「寓軍事訓練於災害防救」之指導，由聯合作戰指揮機制，指揮國軍部隊遂行災害防救任務，可磨練運作機制效能及強化三軍聯合作戰默契，並不影響部隊訓練及戰力之維持。

國防部說，有關救災服裝設計，主要考量基層官兵替換及因應執行不同類型災害等需求，以現行數位迷彩色調為主，朝吸濕、排汗、透氣、抗UV及耐磨方向規劃，使官兵執行救災任務時能兼具舒適、便利功能，因時因地調整，並補現行服裝之不足。

國防部表示，國軍將救災視為中心任務之一，因應汛期將屆，國軍已完備各項災防整備工作，遇災害來臨時，在中央災害應變中心指導下，將不待命令、主動救援，維護國人生命財產安全，以不負國人所託。

汛期快到了，行政院長蘇貞昌交代國防部長嚴德發為官兵設計專用的救災服裝。本報資料照...
汛期快到了，行政院長蘇貞昌交代國防部長嚴德發為官兵設計專用的救災服裝。本報資料照片
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