國防部：國軍數位迷彩救災服可補現行服裝之不足

2019-05-02 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部今天發出新聞稿表示，國防部設計救災服裝，將以現行數位迷彩色調為主，朝吸濕、排汗、透氣、抗UV及耐磨方向規劃，補現行服裝之不足。

國防部今（2）日表示，感謝媒體對國軍協助執行救災工作的肯定，國軍為政府施政團隊成員，災害來臨時，秉持「人飢己飢」、「人溺己溺」、「聞聲救苦」的愛民助民信念，主動協助地方政府投入災害防救工作，以降低民眾生命財產損失，為國軍守護家園責無旁貸職責。

國防部表示，國軍秉持「救災就是作戰」之精神，依「寓軍事訓練於災害防救」之指導，由聯合作戰指揮機制，指揮國軍部隊遂行災害防救任務，可磨練運作機制效能及強化三軍聯合作戰默契，並不影響部隊訓練及戰力之維持。

國防部說，有關救災服裝設計，主要考量基層官兵替換及因應執行不同類型災害等需求，以現行數位迷彩色調為主，朝吸濕、排汗、透氣、抗UV及耐磨方向規劃，使官兵執行救災任務時能兼具舒適、便利功能，因時因地調整，並補現行服裝之不足。