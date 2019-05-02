【重磅快評】設計救災服？蘇揆捨本逐末的防救災思維

2019-05-02 13:20 聯合報 主筆室



汛期快到了，行政院長蘇貞昌交代國防部長嚴德發為官兵設計專用的救災服裝。本報資料照片 分享 facebook 汛期快到了，行政院長蘇貞昌關心防災、救災，但瞄靶的道理讓人不解；他交代國防部長嚴德發為官兵設計專用的救災服裝，排汗、透氣、舒適。蘇揆關心救災服裝不是壞事，但國軍在救災這一塊欠缺太多，人員編組、裝備、訓練幾乎是空白，光換一身救災專用服，至多是「虛有其表」。

不只國軍，除了基層村里有不錯的防災警覺、演練，越往上級越是空有形式。災害警報發布後，中央成立「災害應變中心」，各單位派員進駐，穿上防災中心的紅背心，聽簡報、吃便當，就有災害應變能力？當然不。

各級政府開設的災害應變中心清一色紅背心，只顯示政府對救災的外行。參與救災至少區分指揮、人員、物資、後勤、安置等不同業務，分別穿著紅、綠、黃、藍不同顏色背心，讓應變中心作業有效率。這是各國最起碼的指揮中樞配置。

防救災是專業知識，事前準備、演練充分，災害來臨才可能有效地降低損害，這部分日本的作法值得學習。1995日本接連發生阪神大地震、東京地鐵沙林毒氣恐怖攻擊，造成近12000人死傷後，防衛廳隨即於1996《防衛大綱》、2003《防衛白皮書》大幅強化自衛隊參與防救災的作業。

首先是指定人力，陸上自衛隊指定2700人專責兵力分區配置，給予救災專業訓練，裝備完全針對救災需求設計；海、空自衛隊也指定一定的船艦與飛機，給予特定的救災訓練，機場、港口也預先指定。航空自衛隊在全國建立5支機動醫療隊，隨時輸運醫、護、急救士最短時間投入災害現場。這些專責救災的兵力在2011年東北福島海嘯時顯示出救災能量。

另個關鍵，是災害情資偵搜系統的預為建置。例如，在每個地標的屋頂標示號碼，讓航空自衛隊飛機、陸上自衛隊直昇機都能迅速掌握災情，尤其橫向聯繫的資通網路周全，從前鋒派遣部隊，到防衛廳、總理府，都能第一時間同時收到災情資訊，且同樣的通關密碼，讓資訊傳遞無誤差。至於救災物資預先建檔、指揮、緊急避難地點預先指定，相較則是初階的救災整備。

雖然台灣的防救災準備不至於是不堪一擊，但開著上億造價的雲豹甲車救災，真是殺雞用牛刀，浪費資源；阿兵哥扛著掃帚、臉盆救災，充其量只能打掃清潔、搬溺死豬而已。既然「救災視同作戰」，請蘇揆認真把防救災的缺失補上，救災專用服不該是優先工作。