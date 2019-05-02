【重磅快評】替國軍製作救災服？蘇貞昌的驢點子

2019-05-02 10:26 聯合報 主筆室



梅雨與颱風季節即將陸續報到，行政院長蘇貞昌日前表示，希望國軍投入救災也像另一種戰爭，除了加強訓練，並規畫設計「救災裝」，讓官兵比較方便。昨天國防部發言人陳中吉也證實，蘇揆指示部長嚴德發，研擬救災專用服裝。

至於所謂「救災服」到底會採什麼設計？國防部說，原則上要能透氣排汗，並達到相關便利性。國軍會跨部會研擬，並參考官兵需求，進行協調。

蘇院長的未雨綢繆值得肯定，但要求國軍製作「救災服」，卻實在「驢」到無話可說。若非模仿高雄市長韓國瑜，講些「征服宇宙」之類的玩笑話，否則就顯示蘇內閣的「軍盲」程度，也是歷任政府第一。

從2009年莫拉克風災以來，國軍就大量投入災害防救。「救災視同作戰」、「戰時能作戰，平時能救災」之類口號，在軍中早就高唱入雲。近年甚至多次發生，國防部配合颱風警報，下令各級部隊開設應變中心，派出聯絡官前往各縣市，地方政府卻還沒開始準備的例子。

沒有任何一場天災人禍，國軍不曾大量投入，最近例子如去年八月中南部豪雨淹死大量禽畜，災後現場臭不可聞，也靠各部隊派出大量官兵，總計軍方清理80萬隻死雞死豬，占了總量一半。

若以「把救災當另一種戰爭」為標準，國軍表現絕對當之無愧。近年外界對「國軍救災」的質疑，絕非嫌國防部不夠努力，反倒擔心部分將領把救災當成升官捷徑，甚至凌駕戰備本務之上。蘇院長的發言，卻似乎還活在十多年前，自己上次擔任閣揆的時代，令人訝異。

更妙的是，蘇揆所謂「救災裝」到底是什麼？官兵投入救災，需要穿戴什麼樣的服裝？

軍方投入災防體系的最大價值，就是「人多勢眾」：在災害之前、之中、之後，必須進行撤離民眾、維持秩序、運送物資、環境復原等任務。這些工作未必有太高技術性，但卻絕對必須動員大量人力才能完成。國軍官兵人多勢眾，又具備紀律與隨時出動的效率，正好優於為之。反之，鑽入斷垣深處尋找生還者之類任務，需要高度專業與長期訓練，如果要求阿兵哥普遍學習類似高階技巧，不但資源浪費，現實上亦沒有可能。

換言之，多數官兵投入災害防救，所從事的就是一般性勞動，除了不必開槍，與平日部隊操練差別有限。那麼，為何在迷彩野戰服之外，還要千方百計去設計一套「救災服」？按國防部的說法，救災服要「透氣排汗，動作便利」，難道平日穿的野戰服不需這些條件？還是行政院意外「洩密」，其實目前阿兵哥穿著的野戰服並不舒適便利？

還是蘇院長擔心，軍人以及警察們的社會形象不佳，以至要替他們另外設計一套統一的「救災服」？問題是，蔡總統多次讚揚過國軍參與救災的表現，形容「災區民眾看到迷彩服，就覺得放心」，難道院長對總統的這番評語，其實大大不以為然？

真正造成問題、應該檢討的，是軍中只顧表面功夫的惡習。部隊到災區協助清理打掃，仍然把「衣著整齊」當成焦點，往往大熱天也得穿著長袖上衣，不能讓官兵依據自己感受穿脫。所謂「救災視同作戰」淪為口號：真正打起仗來，誰還有閒工夫重視這些虛文縟節？難道還要擔心網路酸民說閒話？

站在行政院長高度，對於國軍投入救災，真正該關注與檢討的，是督促國防部：官兵的野戰衣褲、軍靴等裝備，配發數量夠不夠？材質好不好？撥補是否能及時？更進一步還要避免，讓軍方淪為「救災冤大頭」。

依據災害防救法，國軍協助防救災，地方政府應該歸墊軍方付出的成本，然而多年來不管中央或地方，不管是哪個政黨執政，大家都把國軍當成免費的人力與物力來源。如此一來，不僅打壞市場行情，剝奪民間可能的工作機會，部分政治人物還將救災不力所生的民怨，都推到軍方頭上去承擔。

國軍始終被當成無限卡濫刷，在官兵心中累積的怨懟，不是「軍人是我心裡最軟一塊」之類漂亮話就能夠化解。蘇貞昌在政壇多年，此次再度出長政院，如果還要繼續自詡劍及履及的執行力，就該從矯正這些偏差做起。