親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
郭董赴美入白宮
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選內鬥
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

2個網路帳號！ 看懂韓國瑜為何不再堅持「愛與包容」

郭董告知參選要當「和平製造者」 川普：總統不好做

海軍司令黃曙光將接任總長？ 國防部否認政治任命

2019-05-02 10:04聯合報 記者洪哲政╱即時報導

參謀總長李喜明將在下個月屆齡退伍，有媒體披露「政治任命黃曙光升總長，軍心恐現三裂痕」。國防部上午聲明表示，國軍各項人事調整均依據「陸海空軍軍官士官任職條例暨其施行細則」及「國軍重要軍職候選調任作業規定」，綜合考量職務任期及任務等因素，秉持公平、公正原則，依程序召開人評會，由委員共同評議後薦報，並非政治任命或高層護航。籲請媒體勿對國軍重要軍職人事調整逕行臆測及不實報導，影響外界視聽。

黃曙光。圖／軍聞社資料照
黃曙光。圖／軍聞社資料照
分享

國軍政治任命空軍
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

【重磅快評】替國軍製作救災服？蘇貞昌的驢點子

2019-05-02 10:26

蘇揆發奇想？要國防部設計官兵救災服裝

2019-05-01 12:03

我監控解放軍遠海長航戰機曾誤射熱焰彈？國防部否認

2019-05-01 11:35

國軍暑期戰鬥營3360名額 今起展開網路抽籤報名

2019-05-01 10:55

下令暫停體能鑑測被砲草莓司令 陸軍司令上網戰網友

2019-05-01 10:49

軍友社理事長李棟樑 赴樂山雷達站慰問官兵

2019-05-01 00:15

美方透露：艦艇開啟識別碼通過台海 係應我方要求

2019-04-30 13:53

180艘美軍艦高調露行蹤 專家分析：抑制中國

2019-04-30 13:51

美艦開AIS穿海峽 馮世寬：共軍不比照 繞台是多餘

2019-04-30 12:14

美艦穿海峽開啟AIS 蘇紫雲：向共軍傳遞戰略訊號

2019-04-30 10:51

美艦高調穿台海 罕見開啟船位回報系統

2019-04-30 00:02

國防靠和平？民進黨砲轟郭台銘打擊國軍士氣

2019-04-29 21:38

我戰機與陸機保持30公里「安全距離」？空軍回應了

2019-04-29 14:57

日部署長程反艦飛彈 軍方：共軍艦艇在我東岸活動受限

2019-04-29 12:54

美神盾級史塔森號 高調穿越台灣海峽

2019-04-29 13:34

美神盾艦穿台灣海峽引我戰機緊急升空？國防部否認

2019-04-29 11:30

美軍神盾艦開AIS穿越台灣海峽 專家：強調過境通行

2019-04-29 11:24
看更多

熱門文章

老將又落馬！民進黨六連霸立委葉宜津初選落敗

2019-05-01 12:34

六問韓國瑜 李豔秋：擔心不選總統「韓流」就散了？

2019-05-01 14:12

政院拍板109年放假115天 春節7天中秋、端午4連休

2019-05-01 11:15

瑞士詢問扁案進度 陳致中3項回應：重重打臉當年特偵組

2019-05-01 10:30

郭台銘戴國旗帽入白宮 強調台灣領導人須了解全世界

2019-05-02 05:50

獨／祭鄭成功中央不同調 鄭氏宗親要求撤換政院發言人

2019-05-01 20:26

民進黨總統初選時程生變 陳菊重砲槓黨中央

2019-05-02 00:29

吳韓會後 知情人士：韓國瑜脫口「就做民調看誰較高」

2019-05-01 13:54

【重磅快評】葉宜津被痛宰 賴清德可知一葉知秋？

2019-05-01 18:48

葉宜津中箭落馬 網友：公開挺賴清德才會被下架

2019-05-01 15:17

美聯社：郭台銘正前往美國白宮但原因不明

2019-05-01 11:53

無法接受一國兩制 宋楚瑜文膽「職業倦怠」請辭

2019-05-01 18:11

為韓國瑜寫書後翻臉 黃光芹：殺手陸續出現致我於死

2019-05-01 13:35

暗諷郭？郭董媽給10萬元創業 韓國瑜：媽媽只給我500元

2019-05-01 20:29

民進黨立委初選風暴 台南賴惠員出線3失利對手都不服

2019-05-01 13:12

郭台銘臉書po白宮前照片 外傳將與川普會面

2019-05-02 00:10

郭台銘要當「和平製造者」 川普面告「總統不好做」

2019-05-02 09:31

鄭氏宗親要求撤換 Kolas：不會道歉 樂意溝通

2019-05-01 21:44

羅文嘉挨嗆「黨是秘書長制嗎」… 陳明文這句話更辣

2019-05-02 00:25

影╱將見川普？ 郭台銘：我要替台灣抓到機會

2019-05-01 23:07

蔡總統：照顧勞工是我每一天努力的目標

2019-05-01 11:20

朱立倫關閉臉書及IG 侯友宜：朱也要走自己的路

2019-05-01 17:12

【即時短評】氛圍有利賴惠員出線 黨內茶壺風暴待解

2019-05-01 14:22

扁家不法資產 北檢：已執行罰金、不法所得約10.8億元

2019-05-01 16:29

2020要當英雄？韓國瑜：我選擇一切為公這條路

2019-05-01 16:34

韓國瑜「被動參選」名嘴指出韓參選總統三大難關

2019-05-01 11:02

新人挑戰成功！賴惠員擊敗葉宜津 強調未來要團結

2019-05-01 12:41

【即時短評】沒有政見辯論的初選 豈要韓國瑜黃袍加身？

2019-05-01 11:47

雞排文又來了！「只是堵藍」團結聲明：不再攻擊賴清德

2019-05-02 08:24

回黨中央不為蔡英文、卓榮泰而來 羅文嘉又加一個人

2019-05-01 20:31

藍營桃園立委力爭全壘打 楊敏盛：擬徵召陳根德參選

2019-05-01 20:13

控對手涉賄選要求暫緩公告 葉宜津：將提告聲請假處分

2019-05-01 17:29

「吳王會」憂遭勸退？ 王金平：他怎敢勸退任何人

2019-05-01 19:40

吳韓會後韓可安心睡覺？ 王世堅：郭台銘才有血統證明

2019-05-01 17:05

今突關閉臉書、IG 朱立倫明天將親自說明

2019-05-01 11:33

吳敦義朱立倫周六碰面談初選 形式「尊重黨安排」

2019-05-01 10:54

避免大埔案悲劇重演 徐世榮寄信蔡總統緊急求救

2019-05-02 02:23

郭董、韓總聊什麼？藍軍掛看板召喚強棒翻轉屏東

2019-05-01 15:19

影／韓國瑜喊征服宇宙 柯文哲狂笑：他看了哪本漫畫？

2019-05-01 15:08

蘇揆發奇想？要國防部設計官兵救災服裝

2019-05-01 12:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top