親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國民黨初選內鬥
民進黨蔡賴之爭
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

涉殺岳父母伊拉克男是足球金童 曾奪日福井足球賽冠軍

國安局：中共指揮「同路媒體」影響台灣輿論

2019-05-01 17:49聯合報 記者程嘉文╱即時報導

立院外交國防委員會明天（5/2）將邀請國安局、國防部等單位，報告「中國假訊息」對台灣之影響。國安局與國防部的報告，措辭上都謹守憲政體制，使用「中共」、「大陸」而非「中國」稱呼，不過報告指出，中共大量將台灣的新聞變造後回傳，試圖影響我方社會輿論，其管道除了社群網站，還包括「透過在台陸媒或同路媒體提供特定報導內容及方向，散播分化台灣民眾向心之爭議訊息，導引其他媒體跟進報導」。所謂「同路媒體」所指為誰，恐怕引發進一步爭議。

國安局報告指出，情資顯示，中共正複製當初俄羅斯併吞克里米亞的模式，利用我國民主社會的資訊自由開放特色，以及法律層面之不足與漏洞，以散播爭議訊息對我遂行「認知作戰」。報告引述瑞典哥德堡大學（University of Gothenburg）研究指出，台灣遭受外國假資訊攻擊程度世界第一，並且遠遠領先其他國家，顯見「如何防制中共對台遂行認知作戰」已成刻不容緩之國安議題。

國安局表示，歸納中共進行「認知作戰」，散播爭議訊息之模式及手段，包括：

一、新聞事件─中共加工─回銷台灣：中共針對我國內新聞事件，以自製聳動標題方式進行加工，嗣透過大陸官媒、網路社群及自媒體發布，並經大陸網路社群媒體微信公眾號、討論圈轉發，再回銷至台灣各社群平台。

二、爭議事件─中共變造─改變認知：大陸官媒或網路社群媒體以製作文字圖卡等方式，刻意扭曲我國內熱議事件，並藉由五毛黨、網路水軍，以假帳號翻牆進入台灣社群論壇發文，改變國人認知。

三、陸媒捏造─掌握通路─擴散台灣：陸媒自行捏造不實訊息，並在大陸境內之內容農場或特定網站張貼，再由台灣各社群媒體與公開論壇自行轉傳擴散。

四、陸方指導─同路配合─引領風向：中共直接對在台陸媒或同路媒體提供特定報導內容及方向，散播分化台灣民眾向心之爭議訊息，導引其他媒體協力跟風報導。

報告也舉出幾個「假訊息」例子，包括：

一、刻意扭曲：陸媒「中國台灣網」2月20日報導，陸委會將推動修法，延長退將和政務官赴陸管制期限；但陸委會表示，修法主要是約束退將參加中共慶典等行為，未延長管制赴陸年限。

二、直接作假：陸媒「搜狐」3月31日報導，指日本配合新天皇即位，將於4月1日對外宣布年號，並通知全球195個國家，而其中不包含台灣；然而外交部已於3月31日澄清，駐日代表處已接獲日本台灣交流協會通知，將於4月1日發布新年號時，同步通知我國。

三、分化挑撥：陸媒「中國評論新聞」2月11日指蔡總統出席「2019大陸台商春節聯誼活動」，諷次總統若繼續否認「九二共識」，儘管採聯誼餐敘來修補關係亦仍難如願，意圖挑撥政府與台商關係，型塑台商對政府不信任氛圍。

四、威脅恫嚇：共軍空降兵部隊之微信公眾號「我們的天空」發布新歌《我的戰鷹繞著寶島飛》，藉由歌曲刻意製造侵台、監台意象。

報告也指出，中共近來制台打壓野心日益增強，官方頻藉陸媒公然對我威脅示警，並於幕後操控網路水軍精進網路偽造（變造）及匿蹤技術，預判陸方未來對台爭訊攻擊手段勢必更加精細難辨，國安局將結合大數據系統分析技術，即時掌控分析中共網路水軍攻擊態樣，並強化反制能量，發揮「蒐報快、通報快、應處快」之效能，落實爭議訊息防制。

國防部政戰局報告也指出，該局已經成立反制假訊息的快速反應小組，「逢假必打，逢虛必說清楚」，利用即時蒐報查證、大數據分析等方式以發現威脅，進而進行溯源分析評估，在透過軍方所屬媒體、社群網站發布、舉行記者會等多元模式，實施新聞、文宣反制，以鞏固官兵心防。

中共國安局台商
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

朱立倫關閉臉書及IG 侯友宜：朱也要走自己的路

2019-05-01 17:12

美通過重新確認台灣關係法 蔡英文：台美關係最好狀態

2019-05-01 16:38

朱立倫關臉書為哪樁？ 高思博：更新網站內容

2019-05-01 18:32

無法接受一國兩制 宋楚瑜文膽「職業倦怠」請辭

2019-05-01 18:11

2020備戰？柯文哲訪日將訪福島、拜會岸信夫

2019-05-01 17:44

美國前衛生部長湯姆普萊斯 挺台參與WHA

2019-05-01 17:42

考試委員砍成3人 藍智庫批破壞憲政

2019-05-01 16:35

扁家不法資產 北檢：已執行罰金、不法所得約10.8億元

2019-05-01 16:29

瑞士來函催促重審扁案？高院：只收過北檢的函文

2019-05-01 15:24

影／韓國瑜喊征服宇宙 柯文哲狂笑：他看了哪本漫畫？

2019-05-01 15:08

影／瑞士來函問扁案 柯文哲：現在處理像拆炸彈

2019-05-01 14:35

施壓蔡英文 WHO宣達團提兩訴求

2019-05-01 14:32

瑞士發函催辦扁案？ 高院這一案已經停審長達5年

2019-05-01 14:24

影／民進黨常會談總統初選日程 會議氣氛凝重

2019-05-01 14:23

五一勞動節 賴清德分享礦工之子心情

2019-05-01 14:13

國民黨屏東縣黨部搬遷 廖婉汝喊話：不要再喊非誰不投

2019-05-01 14:12

呂諷刺初選君子對抗天子 賴清德：民主原則定要把握

2019-05-01 14:03

招兵買馬備戰2020？ 柯P將海選發言人

2019-05-01 14:01

為韓國瑜寫書後翻臉 黃光芹：殺手陸續出現致我於死

2019-05-01 13:35

陳水扁趴趴走影響選舉 周錫瑋：這是司法上的大醜聞

2019-05-01 13:33

蔡拋全代會 綠初選添變數？

2019-05-01 13:19

朱王籲初選政見辯論 韓國瑜怎接招？

2019-05-01 13:15

初審通過 旅宿業者未依法辦責任投保最高處50萬罰鍰

2019-05-01 12:59

立委初選落馬 陳賴素美：不該為勝選喪失靈魂

2019-05-01 12:40

扁解密就職前汪道涵紙條 提醒當心中共得寸進尺

2019-05-01 12:25

清潔隊勞動節表訴求：柯P想坐大位，先來當一日清潔工

2019-05-01 12:20

瑞士查證扁案進度 蔡清祥：台灣高檢署已處理

2019-05-01 12:17

瑞士密函重審扁案？網友：蔡政府不敢動扁家啦

2019-05-01 12:15

勞團怒：蔡政府無終結過勞、低薪

2019-05-01 12:15

行政院用「財哥體」慶祝勞動節 釣出本尊分享

2019-05-01 12:05

瑞士催辦扁案？法務部：聲請沒收扁家資產沒下文

2019-05-01 11:58

馬英九助整合總統提名亂局？近馬人士：無心插柳

2019-05-01 11:56

體檢蔡英文勞工政策 藍委諷：只剩「自己去跟老闆說」

2019-05-01 11:52

瑞士來函問扁案狀況 蔡清祥：已轉高院辦理

2019-05-01 11:26

支持台灣參與WHA 波海三國議員致函WHO

2019-05-01 11:26

蔡總統：照顧勞工是我每一天努力的目標

2019-05-01 11:20

準備打仗了？柯文哲line官方帳號今重啓

2019-05-01 11:15

假扮員警打警用電話騙個資 徐國勇：加代碼增加辨識

2019-05-01 10:50

瑞士詢問扁案進度 陳致中3項回應：重重打臉當年特偵組

2019-05-01 10:30
看更多

熱門文章

老將又落馬！民進黨六連霸立委葉宜津初選落敗

2019-05-01 12:34

韓國瑜應該選總統嗎？老天鵝民調一面倒 77％希望他…

2019-05-01 08:35

韓國瑜吳敦義曾經那麼好 鬧切割都是為了她…

2019-05-01 08:00

政院拍板109年放假115天 春節7天中秋、端午4連休

2019-05-01 11:15

瑞士詢問扁案進度 陳致中3項回應：重重打臉當年特偵組

2019-05-01 10:30

六問韓國瑜 李豔秋：擔心不選總統「韓流」就散了？

2019-05-01 14:12

吳韓會後 知情人士：韓國瑜脫口「就做民調看誰較高」

2019-05-01 13:54

郭台銘國防靠和平挨批 孫大千：綠台獨才將人民當砲灰

2019-05-01 08:14

郭台銘論經濟 林濁水：馬上讓韓國瑜變笑話

2019-05-01 08:09

為韓國瑜寫書後翻臉 黃光芹：殺手陸續出現致我於死

2019-05-01 13:35

葉宜津中箭落馬 網友：公開挺賴清德才會被下架

2019-05-01 15:17

民進黨立委初選民調 賴惠員轟顏純左公布民調

2019-04-30 22:40

民進黨立委初選風暴 台南賴惠員出線3失利對手都不服

2019-05-01 13:12

蔡英文堅持用李進勇 羅智強：要對付韓國瑜

2019-05-01 08:43

韓國瑜說「征服宇宙」 王丹諷：選總統太委屈

2019-05-01 07:34

【重磅快評】重啟扁案，劍指蔡賴之爭？

2019-05-01 10:09

王世堅建議柯文哲配學姐 柯反酸：王世堅跟韓冰搭檔

2019-05-01 10:29

聲援韓國瑜？ 扁：我當北市長時也很少出席行政院會

2019-05-01 00:56

經濟交鋒／韓提政治整椎師 郭喊AI救台灣 朱拚全民經濟

2019-05-01 00:37

宋楚瑜支持一國兩制？黃珊珊辭文宣部主任

2019-04-30 20:00

蚊蟑螞蟻酸韓國瑜…柯P爭大位觀天象 市政做好了幾項？

2019-05-01 09:00

宋楚瑜發言惹議 黃珊珊怒辭文宣部主任

2019-05-01 00:32

韓國瑜「被動參選」名嘴指出韓參選總統三大難關

2019-05-01 11:02

【即時短評】國民黨「團結大秀」 能否讓支持者安心？

2019-04-30 23:41

新人挑戰成功！賴惠員擊敗葉宜津 強調未來要團結

2019-05-01 12:41

蔡總統：照顧勞工是我每一天努力的目標

2019-05-01 11:20

朱立倫關閉臉書及IG 侯友宜：朱也要走自己的路

2019-05-01 17:12

【即時短評】韓流台風天王華山論劍 誰是武林至尊

2019-04-30 23:39

【即時短評】氛圍有利賴惠員出線 黨內茶壺風暴待解

2019-05-01 14:22

扁家不法資產 北檢：已執行罰金、不法所得約10.8億元

2019-05-01 16:29

【即時短評】沒有政見辯論的初選 豈要韓國瑜黃袍加身？

2019-05-01 11:47

藍綠初選內鬥！最新網路溫度計 這兩人負評竟最高...

2019-05-01 10:23

蔡總統：台灣就是2300萬台灣人民的台灣，沒有兩制

2019-04-30 21:24

新聞眼／「候選」的韓國瑜 更動見觀瞻

2019-05-01 01:11

吳敦義朱立倫周六碰面談初選 形式「尊重黨安排」

2019-05-01 10:54

2020要當英雄？韓國瑜：我選擇一切為公這條路

2019-05-01 16:34

「我們只有勝利者聯盟」馬領軍喊大團結

2019-05-01 00:16

韓國瑜競選經費風波 連勝文聲援：請韓粉為他廣結善緣

2019-04-30 20:51

今突關閉臉書、IG 朱立倫明天將親自說明

2019-05-01 11:33

楊照：韓粉是韓國瑜最大罩門 幫韓製造敵人累積障礙

2019-05-01 09:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top