國安局：中共指揮「同路媒體」影響台灣輿論

2019-05-01 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



立院外交國防委員會明天（5/2）將邀請國安局、國防部等單位，報告「中國假訊息」對台灣之影響。國安局與國防部的報告，措辭上都謹守憲政體制，使用「中共」、「大陸」而非「中國」稱呼，不過報告指出，中共大量將台灣的新聞變造後回傳，試圖影響我方社會輿論，其管道除了社群網站，還包括「透過在台陸媒或同路媒體提供特定報導內容及方向，散播分化台灣民眾向心之爭議訊息，導引其他媒體跟進報導」。所謂「同路媒體」所指為誰，恐怕引發進一步爭議。

國安局報告指出，情資顯示，中共正複製當初俄羅斯併吞克里米亞的模式，利用我國民主社會的資訊自由開放特色，以及法律層面之不足與漏洞，以散播爭議訊息對我遂行「認知作戰」。報告引述瑞典哥德堡大學（University of Gothenburg）研究指出，台灣遭受外國假資訊攻擊程度世界第一，並且遠遠領先其他國家，顯見「如何防制中共對台遂行認知作戰」已成刻不容緩之國安議題。

國安局表示，歸納中共進行「認知作戰」，散播爭議訊息之模式及手段，包括：

一、新聞事件─中共加工─回銷台灣：中共針對我國內新聞事件，以自製聳動標題方式進行加工，嗣透過大陸官媒、網路社群及自媒體發布，並經大陸網路社群媒體微信公眾號、討論圈轉發，再回銷至台灣各社群平台。 二、爭議事件─中共變造─改變認知：大陸官媒或網路社群媒體以製作文字圖卡等方式，刻意扭曲我國內熱議事件，並藉由五毛黨、網路水軍，以假帳號翻牆進入台灣社群論壇發文，改變國人認知。 三、陸媒捏造─掌握通路─擴散台灣：陸媒自行捏造不實訊息，並在大陸境內之內容農場或特定網站張貼，再由台灣各社群媒體與公開論壇自行轉傳擴散。 四、陸方指導─同路配合─引領風向：中共直接對在台陸媒或同路媒體提供特定報導內容及方向，散播分化台灣民眾向心之爭議訊息，導引其他媒體協力跟風報導。

報告也舉出幾個「假訊息」例子，包括：

報告也指出，中共近來制台打壓野心日益增強，官方頻藉陸媒公然對我威脅示警，並於幕後操控網路水軍精進網路偽造（變造）及匿蹤技術，預判陸方未來對台爭訊攻擊手段勢必更加精細難辨，國安局將結合大數據系統分析技術，即時掌控分析中共網路水軍攻擊態樣，並強化反制能量，發揮「蒐報快、通報快、應處快」之效能，落實爭議訊息防制。

國防部政戰局報告也指出，該局已經成立反制假訊息的快速反應小組，「逢假必打，逢虛必說清楚」，利用即時蒐報查證、大數據分析等方式以發現威脅，進而進行溯源分析評估，在透過軍方所屬媒體、社群網站發布、舉行記者會等多元模式，實施新聞、文宣反制，以鞏固官兵心防。