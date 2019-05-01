國軍暑期戰鬥營3360名額 今起展開網路抽籤報名

2019-05-01 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部規劃於今(108)年7月1日至7月27日開辦「暑期戰鬥營」活動，政治作戰局文宣心戰處處長樓偉傑表示，今年暑期戰鬥營共計辦理20個營隊、36梯次、召訓3360個名額，比去(107)年新增「宜蘭青溪國防體驗營」，復辦「成功嶺射擊體驗營」，增加190個名額。網路報名的時間自5月1日12時至5月15日17時止，於「全民國防教育暑期戰鬥營報名網站」(https://camp.gpwb.gov.tw）開放選擇營隊及梯次，並取得參加抽籤資格。

國防部上午舉行記者會，安排5位參加戰鬥營後，從軍服役或就讀軍校的官、兵、學生，分享心得及體驗。國防部說，陸軍206旅少尉黃冠倫，102年報名成功嶺戰鬥營，充分體驗過各種軍事課程後，更加深了其對部隊的嚮往，而後順利的考取政戰學校，並於去年畢業成為照顧官兵的輔導長。

陸軍航特部空訓中心中士鄒宜美，曾參加100年的裝甲戰鬥營，在營隊中深深感受到隊輔「黑妞」的專業與熱情，見識到與想像中不同的軍人，更受到她胸前閃耀的傘徽所吸引，因此加入傘兵的行列，終獲自己專屬的傘徽，成為航特部一份子。

海軍陸戰隊中士陳克元，原本已經報考志願役士兵，並與同學一起參加了兩棲勇士挑戰營，營隊精實的訓練更堅定了他加入海軍陸戰隊的信念，巧合的是，他服役的登陸戰車大隊正好與其父親年輕當兵時的單位是同一個部隊。

空軍官校三年級學生邱文奕，103年時報名航空戰鬥營，在活動中深受飛行員的英姿所吸引，透過營隊課程與單位介紹，他發現軍中是很好的讀書與就業環境，因此報考空軍官校，朝向成為飛行員邁進。

理工學院一年級學生李頤，在106年參加了金門戰鬥營，除見識到金門的戰地風光，也感受到營隊幹部溫暖的照顧，對軍中環境有了更深一層的體認，在父母親的鼓勵與個人的興趣之下，遂於高三升學考時申請理工學院並順利錄取，更期許自己爾後可以在機械航太工程領域有所發揮；藉由他們的分享，印證戰鬥營活動確實對國防理念的扎根與愛國意識的提升有所助益，也提供全國青年學子充實暑假的活動選項與未來就學、就業的方向。