親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國民黨初選內鬥
民進黨蔡賴之爭
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

108會考衝刺／數學練考古題須完整手寫 非選易考生活題材

國軍暑期戰鬥營3360名額 今起展開網路抽籤報名

2019-05-01 10:55聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部規劃於今(108)年7月1日至7月27日開辦「暑期戰鬥營」活動，政治作戰局文宣心戰處處長樓偉傑表示，今年暑期戰鬥營共計辦理20個營隊、36梯次、召訓3360個名額，比去(107)年新增「宜蘭青溪國防體驗營」，復辦「成功嶺射擊體驗營」，增加190個名額。網路報名的時間自5月1日12時至5月15日17時止，於「全民國防教育暑期戰鬥營報名網站」(https://camp.gpwb.gov.tw）開放選擇營隊及梯次，並取得參加抽籤資格。

國防部上午舉行記者會，安排5位參加戰鬥營後，從軍服役或就讀軍校的官、兵、學生，分享心得及體驗。國防部說，陸軍206旅少尉黃冠倫，102年報名成功嶺戰鬥營，充分體驗過各種軍事課程後，更加深了其對部隊的嚮往，而後順利的考取政戰學校，並於去年畢業成為照顧官兵的輔導長。

陸軍航特部空訓中心中士鄒宜美，曾參加100年的裝甲戰鬥營，在營隊中深深感受到隊輔「黑妞」的專業與熱情，見識到與想像中不同的軍人，更受到她胸前閃耀的傘徽所吸引，因此加入傘兵的行列，終獲自己專屬的傘徽，成為航特部一份子。

海軍陸戰隊中士陳克元，原本已經報考志願役士兵，並與同學一起參加了兩棲勇士挑戰營，營隊精實的訓練更堅定了他加入海軍陸戰隊的信念，巧合的是，他服役的登陸戰車大隊正好與其父親年輕當兵時的單位是同一個部隊。

空軍官校三年級學生邱文奕，103年時報名航空戰鬥營，在活動中深受飛行員的英姿所吸引，透過營隊課程與單位介紹，他發現軍中是很好的讀書與就業環境，因此報考空軍官校，朝向成為飛行員邁進。

理工學院一年級學生李頤，在106年參加了金門戰鬥營，除見識到金門的戰地風光，也感受到營隊幹部溫暖的照顧，對軍中環境有了更深一層的體認，在父母親的鼓勵與個人的興趣之下，遂於高三升學考時申請理工學院並順利錄取，更期許自己爾後可以在機械航太工程領域有所發揮；藉由他們的分享，印證戰鬥營活動確實對國防理念的扎根與愛國意識的提升有所助益，也提供全國青年學子充實暑假的活動選項與未來就學、就業的方向。

樓偉傑指出，今年網路報名的時間自5月1日12時至5月15日17時止，於「全民國防教育暑期戰鬥營報名網站」開放選擇營隊及梯次，並取得參加抽籤資格。此外，為落實政府關懷弱勢家庭政策，各單位均主動邀請中低收入戶學子免費參加戰鬥營，人數不納入總召訓員額，讓清寒家庭子弟也能體驗營隊活動，所需經費由國防部編列預算支應。

國防部規劃於今(108)年7月1日至7月27日開辦「暑期戰鬥營」活動，政治作戰局...
國防部規劃於今(108)年7月1日至7月27日開辦「暑期戰鬥營」活動，政治作戰局文宣心戰處處長樓偉傑表示，今年暑期戰鬥營共計辦理20個營隊、36梯次、召訓3360個名額，比去(107)年新增「宜蘭青溪國防體驗營」，復辦「成功嶺射擊體驗營」，增加190個名額。記者洪哲政／攝影
分享

國防部空軍金門
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

我監控解放軍遠海長航戰機曾誤射熱焰彈？國防部否認

2019-05-01 11:35

下令暫停體能鑑測被砲草莓司令 陸軍司令上網戰網友

2019-05-01 10:49

軍友社理事長李棟樑 赴樂山雷達站慰問官兵

2019-05-01 00:15

美方透露：艦艇開啟識別碼通過台海 係應我方要求

2019-04-30 13:53

180艘美軍艦高調露行蹤 專家分析：抑制中國

2019-04-30 13:51

美艦開AIS穿海峽 馮世寬：共軍不比照 繞台是多餘

2019-04-30 12:14

美艦穿海峽開啟AIS 蘇紫雲：向共軍傳遞戰略訊號

2019-04-30 10:51

美艦高調穿台海 罕見開啟船位回報系統

2019-04-30 00:02

國防靠和平？民進黨砲轟郭台銘打擊國軍士氣

2019-04-29 21:38

我戰機與陸機保持30公里「安全距離」？空軍回應了

2019-04-29 14:57

日部署長程反艦飛彈 軍方：共軍艦艇在我東岸活動受限

2019-04-29 12:54

最猛新聞官！軍聞社記者四年跑完全球六大馬拉松

2019-04-29 03:19

澄清「國防靠和平」郭台銘：勿為買而買擴大軍購

2019-04-28 17:17

影／解釋國防靠和平 郭台銘：背後不是沒有自衛能力

2019-04-28 15:33

漢光兵推 納美日軍事援台

2019-04-28 13:37

漢光落幕！兵推不重勝負 考驗的是戰術解答

2019-04-28 13:21

美神盾級史塔森號 高調穿越台灣海峽

2019-04-29 13:34

美神盾艦穿台灣海峽引我戰機緊急升空？國防部否認

2019-04-29 11:30

美軍神盾艦開AIS穿越台灣海峽 專家：強調過境通行

2019-04-29 11:24

美神盾艦穿越台灣海峽 國防部證實：有兩艘

2019-04-29 08:53

美神盾級艦史塔森號開啟AIS 高調穿越台灣海峽

2019-04-29 08:12
看更多

熱門文章

影／吳韓會登場 韓國瑜：不參加國民黨「現況」初選民調

2019-04-30 16:00

韓國瑜應該選總統嗎？老天鵝民調一面倒 77％希望他…

2019-05-01 08:35

韓國瑜吳敦義曾經那麼好 鬧切割都是為了她…

2019-05-01 08:00

【重磅快評】拿到韓國瑜授權 吳敦義要怎麼玩這一局？

2019-04-30 17:58

面對國民黨天王 陳鳳馨質疑：你們真是一個團隊嗎？

2019-04-30 18:21

影／吳韓抱抱 韓國瑜自嘲：只剩善良心，五臟六腑都壞了

2019-04-30 16:36

吳韓會登場 黨務人士：要確認韓國瑜「被動參選」意願

2019-04-30 13:28

美方透露：艦艇開啟識別碼通過台海 係應我方要求

2019-04-30 13:53

韓國瑜犯了幫規？吳子嘉：吳敦義才找蔡正元出來修理

2019-04-30 17:52

世界就只剩下郭台銘？蔡英文：不過是記者會回幾句話

2019-04-30 18:40

賴清德民調往下掉的原因 郭正亮：打錯議題了

2019-04-30 15:54

吳韓會後韓國瑜發表4點聲明 對民調予以尊重

2019-04-30 16:10

直播／「吳韓會」韓國瑜到了 大批媒體民眾簇擁無法下車

2019-04-30 15:11

律師林智群PO「不主動外遇」 暗諷韓國瑜4點聲明

2019-04-30 18:15

郭台銘國防靠和平挨批 孫大千：綠台獨才將人民當砲灰

2019-05-01 08:14

吳子嘉爆稱韓國瑜收1400萬 羅智強：如非事實會有責任

2019-04-30 12:58

吳韓會完全共識 有黨員投票或全民調韓國瑜「統統尊重」

2019-04-30 16:18

郭台銘論經濟 林濁水：馬上讓韓國瑜變笑話

2019-05-01 08:09

聲援韓國瑜？ 扁：我當北市長時也很少出席行政院會

2019-05-01 00:56

經濟交鋒／韓提政治整椎師 郭喊AI救台灣 朱拚全民經濟

2019-05-01 00:37

宋楚瑜支持一國兩制？黃珊珊辭文宣部主任

2019-04-30 20:00

瑞士詢問扁案進度 陳致中3項回應：重重打臉當年特偵組

2019-05-01 10:30

韓國瑜說「征服宇宙」 王丹諷：選總統太委屈

2019-05-01 07:34

綠台南立委初選林宜瑾勝出 李俊毅是否脫黨成焦點

2019-04-30 12:46

蔡英文堅持用李進勇 羅智強：要對付韓國瑜

2019-05-01 08:43

吳韓會「行禮如儀」 黨內人士：韓國瑜不會宣布參選

2019-04-30 13:07

宋楚瑜發言惹議 黃珊珊怒辭文宣部主任

2019-05-01 00:32

【即時短評】國民黨「團結大秀」 能否讓支持者安心？

2019-04-30 23:41

影／大團結！馬英九公開肯定吳敦義 呼應韓國瑜

2019-04-30 14:29

「保障現任是不智之舉」 醫界連署挺賴清德

2019-04-30 15:58

蚊蟑螞蟻酸韓國瑜…柯P爭大位觀天象 市政做好了幾項？

2019-05-01 09:00

【即時短評】韓流台風天王華山論劍 誰是武林至尊

2019-04-30 23:39

民進黨立委台南第四選區民調結果 新潮流林宜瑾勝出

2019-04-30 12:26

新聞眼／「候選」的韓國瑜 更動見觀瞻

2019-05-01 01:11

蔡總統：台灣就是2300萬台灣人民的台灣，沒有兩制

2019-04-30 21:24

採購法立法院三讀 廠商違法列公報拒絕往來三年

2019-04-30 16:32

【重磅快評】重啟扁案，劍指蔡賴之爭？

2019-05-01 10:09

黨中央只給10萬？ 韓國瑜：關帳後有再給但不收了

2019-04-30 12:07

「我們只有勝利者聯盟」馬領軍喊大團結

2019-05-01 00:16

民進黨立委初選民調 賴惠員轟顏純左公布民調

2019-04-30 22:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top