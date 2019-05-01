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下令暫停體能鑑測被砲草莓司令 陸軍司令上網戰網友

2019-05-01 10:49聯合報 記者洪哲政╱即時報導

為預防「熱傷害」，陸軍司令陳寶餘下令本週停止體能鑑測。有網友因在臉書留言欄批評他是「草莓司令」，也經營臉書社群的陳寶餘無預警現身留言，嗆聲：ＸＸＸ我全馬3小時48分，你多少？要求網友將「草莓司令」一詞收回。網友連忙緩頰。

陸軍司令親上社群戰酸民被截圖，在軍中社群廣為流傳，官兵津津樂道。有人認為上將司令也跟上時代，上網不當潛水艇，現身強勢危機處理，大概前無古人後無來者，趣稱上網放砲者要「小心，司令就在你身邊」。

台灣近期飆高溫，有陸軍官兵按規定到國軍體能鑑測中心進行三項體能鑑測，發生「熱傷害」事件。陸軍司令陳寶餘因此下令全陸軍本周停止前往鑑測站實施體能鑑測，明令：違者嚴懲。

訊息被媒體披露後，引起網友討論，有人批評那解放軍要不要也下令禁止體測？不去適應惡劣氣候戰爭時就像德軍入侵莫斯科被天氣打敗一樣。而現在才四月底，如果這樣的天氣太熱，那7、8、9份部隊不就只能在大禮堂或是中山堂吹冷氣擦槍了？

社群上各自有眾多現役陸軍官兵出面擁護陳寶餘的決策，有將領強調，才停測一週，又不是一年，大驚小怪是為哪樁呢？讓各鑑測站用一週的時間，強化熱傷害防治與急救準備，再恢復三項體測，避免憾事發生，這有不對嗎？就跟商用車出了狀況，立馬全部召回原廠修復，軍機一旦失事，可能全面停飛執行特檢，道理是一樣的。

不過有網友批評，「這是謙卑謙卑再謙卑體制下，媽寶兼草莓司令」時，陳寶餘（Pao Yu Chen）忍不住跳出來嗆聲：ＸＸＸ我全馬3小時48分，你多少？要求網友將「草莓司令」一詞收回。網友連忙緩頰，說他體能不如陳，指的是心態，也「轉彎」說：支持你，加油。

還有網友認為這是「選前關鍵時刻要更加小心」，陳寶餘也親回應說：「人命跟選舉何關，別人兒子死不完嗎，一個帶兵官不顧部屬死活，不知循序漸進的訓練是有資格當領導者嗎？什麼叫情份交感，什麼是人格影響。」

陳寶餘在留言裡亮出名號：「我是陸軍司令，我可以在38度高溫下完成全馬，最佳成績3小時48分鐘；那是我長時間訓練的成果。今官兵們務必依此要領，循序漸進，以達巔峰。許多官兵初入部隊，需逐步強化訓練成效，不可冒進而傷害身體，人命關天，不可輕忽，這是我對部屬的關懷及期許。同時令各部依本人之命令照辦」。

陸軍司令部上午則表示，陸軍停止體能鑑測至本週四為止，每週五本就不實施鑑測，下週一恢復鑑測。

為預防「熱傷害」，陸軍司令陳寶餘下令本週停止體能鑑測一周。有網友因在臉書留言欄批...
為預防「熱傷害」，陸軍司令陳寶餘下令本週停止體能鑑測一周。有網友因在臉書留言欄批評他是「草莓司令」，也經營臉書社群的陳寶餘無預警現身留言，嗆聲：ＸＸＸ我全馬3分48秒，你多少？要求網友將「草莓司令」一詞收回。網友連忙緩頰。截自網書網頁
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陸軍司令陳寶餘本身是馬拉松與鐵人三項好手。取自陳寶餘臉書
陸軍司令陳寶餘本身是馬拉松與鐵人三項好手。取自陳寶餘臉書
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陳寶餘在留言裡亮出名號與職銜，說明他的決策。截自網書網頁
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