美方透露：艦艇開啟識別碼通過台海 係應我方要求
美國海軍兩艘驅逐艦史塔森號（DDG-63）與勞倫斯號（DDG-110）日前通過台灣海峽，其中史塔森號開啟了「船隻動態查詢」系統（AIS，Automatic Identification System），因此即使商船或是民間網站，都可以看到史塔森號的航跡，係沿海峽中線略偏東側，以16~18節時速北上。
依據「美國之音」29日的報導，台灣軍方先前利用與美國軍方高層交流的機會，表達希望美軍在行經台海時能予以通告，以減低美方與兩岸之間，因為彼此派出機艦近距離監控，而發生意外的可能。美方當時不置可否，但這次顯然透過「選擇性開啟AIS」的簡單技術手段，對此要求做出具體回應。
對此，在華府的「台海安全研析中心」主任梅復興在臉書指出：美軍執行自由航行任務向來不事先通告或徵求許可，但這次卻做出看似微末的小改變，實則富有隱喻，或可視為我方與美國合作日益密切的又一跡證。
國軍方面官員也證實，美方船艦進入台海，並不會先前知會我方，但國軍的觀通系統都可發現。先前我方的確曾經向美方提議，希望下次進入台灣海峽時，能夠開啟AIS系統，以減少航行風險；此外我方也提出，希望美艦維持正好中線略東的位置，否則如果太偏東，會給伴隨監控的中共軍艦，提供趁機越過中線的機會。
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