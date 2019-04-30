美方透露：艦艇開啟識別碼通過台海 係應我方要求

2019-04-30 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



美國海軍兩艘驅逐艦史塔森號（DDG-63）與勞倫斯號（DDG-110）日前通過台灣海峽，其中史塔森號開啟了「船隻動態查詢」系統（AIS，Automatic Identification System），因此即使商船或是民間網站，都可以看到史塔森號的航跡，係沿海峽中線略偏東側，以16~18節時速北上。

依據「美國之音」29日的報導，台灣軍方先前利用與美國軍方高層交流的機會，表達希望美軍在行經台海時能予以通告，以減低美方與兩岸之間，因為彼此派出機艦近距離監控，而發生意外的可能。美方當時不置可否，但這次顯然透過「選擇性開啟AIS」的簡單技術手段，對此要求做出具體回應。

對此，在華府的「台海安全研析中心」主任梅復興在臉書指出：美軍執行自由航行任務向來不事先通告或徵求許可，但這次卻做出看似微末的小改變，實則富有隱喻，或可視為我方與美國合作日益密切的又一跡證。