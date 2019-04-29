日部署長程反艦飛彈 軍方：共軍艦艇在我東岸活動受限

2019-04-29 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



日本產經新聞今日（29日）報導，因應中共海軍艦艇頻繁進出沖繩本島和宮古島之間的宮古海峽，日本防衛廳決定在2023年於宮古島與沖繩縣的石垣島部署射程可延伸到400公里的地對艦12型SSM反艦飛彈。軍方將領表示，共軍包括航空母艦等船團繞越東岸將因此更有顧慮，無法輕易在我東部海域部署。

石垣島距台灣東北方僅約250公里處。報導表示，日本防衛廳改進了部署在西南地區的地面自衛隊地對艦制導導彈（SSM），射程可達200公里，但正考慮將射程擴大到400公里。目的是提高對中國軍隊增強艦艇能力的能力和威懾力。同型導彈也將部署在海上自衛隊巡邏機上，也將用作空對艦導彈。

報導指出，日本防衛廳正在提升西南地區的防禦位階，陸續在鹿兒島縣、奄美大島和宮古島沖繩縣建立駐軍，12型反艦飛彈SSM將首次在西南地區部署，並將於明年引入宮古島，並將部署在沖繩縣的石垣島。

報導表示，中國大陸海軍從東海進入太平洋，頻繁通過沖繩本島和宮古島之間的宮古海峽，意圖使機艦出海正常化。將部署在宮古島12式反艦飛彈，射程將覆蓋海峽的整個區域，甚至可覆蓋尖閣群島（沖繩縣石垣市）周圍的水域。