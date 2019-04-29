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美神盾艦穿台灣海峽引我戰機緊急升空？國防部否認

2019-04-29 11:30聯合報 記者洪哲政╱即時報導

28日穿越台灣海峽的美軍史塔森號（USS William P. Lawrence...
28日穿越台灣海峽的美軍史塔森號（USS William P. Lawrence ，DDG 110)。圖／USS William P. Lawrence 臉書粉絲專頁。
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美軍勃克級神盾驅逐艦史塔森號（Stethem，DDG-63）與威廉勞倫斯號(William P. Lawrence，DDG110)，昨晚由南往北穿越台灣海峽。由於史塔森號開啟自動船位回報系統（AIS），航跡廣受民間關注，有訊息指稱我幻象戰機等戰機曾為抵制共軍跟監戰機而緊急起飛，但國防部否認此節。

3月24日美國海岸防衛隊巡防艦伯索夫號(Bertholf)和美國海軍驅逐艦柯帝士魏柏號(Curtis Wilbur)也曾穿越台灣海峽。4月6日則有一艘法國巡防艦「葡月號」(Vendemiaire)通過台海；中國大陸曾認為法國軍艦通過台灣海峽屬於「非法」。

根據民間艦船航跡app MarineTraffic顯示，美軍勃克級神盾驅逐艦史塔森號（DDG-63），昨晚（28日）由南往北穿越台灣海峽，準備北上日本橫須賀港。

軍艦航跡之所以會顯示在民間航跡網站，是因為開啟自動船位回報系統（AIS）。史塔森號清晨AIS訊號顯示在淡水河口外海，已穿越海峽。民間透過艦船與飛機航跡網站，因此注意到兩岸公務機艦都因此艦而有動作，傳我方包括幻象戰機曾緊急升空，但國防部發言人陳中吉否認此節。

國防部上午表示，美軍作戰艦2艘於28日自我國西南海域由南向北航經台灣海峽。

國防部強調，美艦經台灣海峽自由航行，是執行印太戰略任務之一環，我國防部基於區域穩定與國家安全，於美艦航經我國周邊海域期間，國軍依規定運用聯合情監偵全程掌握，期間並無異狀，請國人放心。

而「路透」上午也報導，美國太平洋艦隊(U.S. Pacific Fleet)對史塔森號穿越台海發表聲明說，軍艦航經台灣海峽，是展現美國對自由、開放的印度太平洋承諾。報導指稱，這兩艘驅逐艦是威廉勞倫斯號(William P. Lawrence)和史塔森號(Stethem)。

報導指稱，這項航行有進一步升高與中國緊張的風險，但在台北與北京摩擦日增之際，可能被台灣視為來自美國總統川普政府的支持象徵。

28日穿越台灣海峽的美軍威廉勞倫斯號(William P. Lawrence，D...
28日穿越台灣海峽的美軍威廉勞倫斯號(William P. Lawrence，DDG110)。圖／USS Stethem DDG 63臉書粉絲專頁
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民間艦船航跡app MarineTraffic顯示，美軍勃克級神盾驅逐艦史塔森號...
民間艦船航跡app MarineTraffic顯示，美軍勃克級神盾驅逐艦史塔森號（DDG-63），昨晚（28日）由南往北穿越台灣海峽，準備北上橫須賀。翻攝 MarineTraffic
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民間艦船航跡app MarineTraffic顯示，美軍勃克級神盾驅逐艦史塔森號...
民間艦船航跡app MarineTraffic顯示，美軍勃克級神盾驅逐艦史塔森號（DDG-63），昨晚（28日）由南往北穿越台灣海峽，準備北上橫須賀。翻攝 MarineTraffic
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台灣海峽幻象戰機國防部
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