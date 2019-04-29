美軍神盾艦開AIS穿越台灣海峽 專家：強調過境通行

2019-04-29 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美軍勃克級神盾驅逐艦史塔森號（Stethem，DDG-63）與威廉勞倫斯號(William P. Lawrence，DDG110)等兩艘美軍作戰艦艇，昨晚由南往北穿越台灣海峽。由於史塔森號開啟自動船位回報系統（AIS），航跡廣受民間關注。前海軍新江艦長、前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩上午透過臉書貼文表示，若以為不主動說明海峽的軍事動態，避免造成對岸誤解，就能維持美中的等距「交往」；這種想法，不僅是傻、而且是很傻。

呂禮詩表示，美艦通過台灣海峽，除了找媒體放話，昨（28）日還自己開「船舶自動辨識系統」（Automatic Identification System, AIS）昭告天下，為什麼？

他表示，國際法的法源有三：習慣法、條約法及一般法律原則；而國際海洋法是國際法的一部分，因此國際海洋法也具有這三種型態。美艦通過台灣海峽，是「過境通行權」（right of transit passage）；且從去年10月起、除了12月的聖誕節期間外，幾乎定期每個月都固定在下旬穿越，其實就是以行動「習慣」的強調台灣海峽是國際海峽的地位。