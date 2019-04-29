美神盾級艦史塔森號開啟AIS 高調穿越台灣海峽

2019-04-29 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



根據民間艦船航跡app MarineTraffic顯示，美軍勃克級神盾驅逐艦史塔森號（DDG-63），昨晚（28日）由南往北穿越台灣海峽，準備北上橫須賀。

軍艦航跡之所以會顯示在民間航跡網站，是因為開啟自動船位回報系統（AIS）。史塔森號清晨AIS訊號顯示在淡水河口外海，現已穿越海峽。