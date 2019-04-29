親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選內鬥
藍綠布局拚立委
北高廢核大遊行
政治
軍事
綜合

最猛新聞官！軍聞社記者四年跑完全球六大馬拉松

2019-04-29 03:19聯合報 記者程嘉文╱即時報導

目前服務於軍聞社的新聞官葛芃欣上尉，台北時間昨（28）晚21時54分（英國時間13時54分），帶著中華民國國旗，以3小時40分的成績，跑完倫敦國際馬拉松的42公里全程。

在國防部的鼓勵下，近年國軍官兵長跑風氣頗盛，參加馬拉松比賽的人不少。不過將世界六大馬拉松（波士頓、紐約、芝加哥、柏林、倫敦、東京）全部跑完，葛芃欣還是全軍第一人。

葛芃欣出身軍人家庭，父親是將軍退伍，103年畢業於國防大學政戰學院。下部隊服役後，自願加入陸軍兩棲偵察營，通過訓練，成為一名合格的海龍蛙兵。他第一次參加世界級馬拉松，是104年參加東京馬拉松，出國前就萌生帶著國旗挑戰世界舞台的念頭，除了希望看著國旗在世界競技場飄揚，更希望藉由自己一點心力，能夠榮耀國軍與國家。

參與世界級馬拉松賽事，不是光報名就能夠參加，除了因為參與者眾多，必須抽籤之外，歷史最悠久的「波士頓馬拉松」，甚至設定參與者的速度門檻限制，成為難度最高的馬拉松。

「跑步的力量超乎想像，我無法想像沒有跑步的日子。」葛芃欣表示，自己設定跑遍六大馬的目標，但在過程中發現，最美好的感受並不只是能夠完成六大馬拉松，而是跑步當下所帶給自己的快樂，過去自己與部隊精實訓練帶來的精良成果，以及讓中華民國站上國際舞台的榮耀。

葛芃欣帶著中華民國國旗參賽。圖／引自國防部發言人臉書
葛芃欣帶著中華民國國旗參賽。圖／引自國防部發言人臉書
分享
葛芃欣完成世界六大馬拉松的紀念牌。圖／引自國防部發言人臉書
葛芃欣完成世界六大馬拉松的紀念牌。圖／引自國防部發言人臉書
分享

馬拉松國旗波士頓
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

澄清「國防靠和平」郭台銘：勿為買而買擴大軍購

2019-04-28 17:17

影／解釋國防靠和平 郭台銘：背後不是沒有自衛能力

2019-04-28 15:33

漢光兵推 納美日軍事援台

2019-04-28 13:37

漢光落幕！兵推不重勝負 考驗的是戰術解答

2019-04-28 13:21

漢光兵推重兵北上勤王 日美軍事部署反制共軍船團

2019-04-28 11:15

漢光兵推落幕 JTLS電腦兵棋系統運作原理是這樣

2019-04-28 11:15

烈士保庇？尋找黑貓黑蝙蝠 荒煙蔓草竟冒出貴人...

2019-04-28 08:00

熱心人士 對岸尋國軍忠骸

2019-04-28 02:19

高溫下令暫停體測 陸軍司令陳寶餘上火線講原因

2019-04-26 21:57

空軍儀隊黃士宸 赴美挑戰世界儀隊競賽

2019-04-26 19:12

太熱了！陸軍司令下令全軍禁止體測一周 違者嚴懲

2019-04-26 18:50

役男護照管制戳章29日起取消 出境仍須申請

2019-04-26 18:46

承造微型飛彈突擊艇 海軍稱六家船廠有能力

2019-04-26 13:06

影／郭台銘稱讚空軍 為竹科奠定下基礎

2019-04-26 12:20

陸戰隊新臂章 源自北伐傳奇部隊的一場大戰…

2019-04-25 08:00
看更多

熱門文章

曾馨瑩不滿丈夫選總統？ 郭台銘：她用理解支持了我

2019-04-28 07:57

下一個抹黑韓冰？ 王世堅怒：那會人神共憤

2019-04-28 15:53

「不可能支持郭台銘」 蔡正元：和他弟弟有血海深仇

2019-04-28 13:08

影／再談韓國瑜4千萬爭議 蔡正元改口：半碗滷肉飯攏嘸

2019-04-28 18:22

韓粉鳳山誓師人數又引戰 維安估最多僅這數字

2019-04-28 18:45

誰想抹黑韓冰？別逼韓國瑜走極端 你不懂政治咖多護女兒

2019-04-28 08:00

獨／超級星期二！韓郭朱將同台 國民黨政策辯論提前登場

2019-04-28 11:13

影／傳聞周美青問鼎大位 王金平：歡迎一起參加初選

2019-04-28 16:56

蔡英文對賴清德喊一加一大於二 孫大千：鬼扯天后

2019-04-28 08:20

蔡英參加廢核遊行 葉毓蘭：幕僚智商有問題還是閣下？

2019-04-28 11:34

誰在「卡韓」？ 台師大教授：韓粉自己

2019-04-28 10:21

烈士保庇？尋找黑貓黑蝙蝠 荒煙蔓草竟冒出貴人...

2019-04-28 08:00

林濁水：中立選民被蔡英文擋出去 蔡賴配一加一小於二

2019-04-28 09:25

韓國瑜吳敦義會談若無具體結果 他說國民黨情勢會更亂

2019-04-28 19:47

韓粉揮舞國旗迎韓國瑜 徐世榮：是否侮辱國旗？

2019-04-28 08:13

影／談韓國瑜4千萬 王金平：盼這件事情到此落幕

2019-04-28 17:38

蔡正元爆4000萬 葉元之：遺憾吳敦義沒盡責保護韓

2019-04-28 14:30

蔡英文說不缺電 盧秀燕：說清楚是否用中部人的肺發電

2019-04-28 11:43

顏清標和郭台銘見面談什麼？ 顏清標：老朋友來坐一坐

2019-04-28 19:47

影／蔡英文參加廢核遊行 郭台銘：民進黨習慣在野？

2019-04-28 14:45

韓國瑜像耶穌？ 王世堅：背國民黨十字架還被丟石頭

2019-04-28 16:16

競選經費風波 韓國瑜：周一會說明

2019-04-28 17:29

再槓蔡正元 羅智強酸：落井下石王

2019-04-28 10:24

王金平5月6日率團赴陸祭祖 將在廈門會面劉結一

2019-04-28 19:20

「台灣是民主前線」 唐鳳盼郭台銘跳脫冷戰思維

2019-04-28 21:32

影／「我很早就決定選總統」 王金平：韓態度非我考慮

2019-04-28 13:31

漢光兵推重兵北上勤王 日美軍事部署反制共軍船團

2019-04-28 11:15

綠營大老嗆蔡「1+1小於2」 蔡英文：哈哈

2019-04-28 20:21

影／日暈異象罩台東 王金平：好預兆，盼我來帶領大家

2019-04-28 12:36

吳敦義：黨內沒有攻擊 韓國瑜很辛苦令人肯定

2019-04-28 11:18

高雄韓粉送2020滷肉飯 支持韓國瑜選總統

2019-04-28 12:47

王世堅：郭台銘好打、韓國瑜難纏 歡迎最強的出來

2019-04-28 15:55

周二吳韓會 韓國瑜：不會設限，什麼都可談

2019-04-28 15:10

韓國瑜聲明被罵翻 學者：他沒必要去樹敵

2019-04-28 12:52

韓國瑜屢遭抨擊 學者：有必要選聖人當總統？

2019-04-28 09:58

4000萬爭議 蔡正元：黨主席錢給候選人「天經地義」

2019-04-28 12:50

郭台銘：你曉不曉得馬英九基金會主要經費？

2019-04-28 14:42

蔡英文、賴清德參加廢核遊行 張善政批荒謬

2019-04-28 16:21

影／郭台銘應邀馬英九論壇演講 看到韓國瑜會喊加油

2019-04-28 17:32

【即時短評】樂見無心插柳的藍營經濟政策辯論

2019-04-28 11:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top