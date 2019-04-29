最猛新聞官！軍聞社記者四年跑完全球六大馬拉松

2019-04-29 03:19 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



目前服務於軍聞社的新聞官葛芃欣上尉，台北時間昨（28）晚21時54分（英國時間13時54分），帶著中華民國國旗，以3小時40分的成績，跑完倫敦國際馬拉松的42公里全程。

在國防部的鼓勵下，近年國軍官兵長跑風氣頗盛，參加馬拉松比賽的人不少。不過將世界六大馬拉松（波士頓、紐約、芝加哥、柏林、倫敦、東京）全部跑完，葛芃欣還是全軍第一人。

葛芃欣出身軍人家庭，父親是將軍退伍，103年畢業於國防大學政戰學院。下部隊服役後，自願加入陸軍兩棲偵察營，通過訓練，成為一名合格的海龍蛙兵。他第一次參加世界級馬拉松，是104年參加東京馬拉松，出國前就萌生帶著國旗挑戰世界舞台的念頭，除了希望看著國旗在世界競技場飄揚，更希望藉由自己一點心力，能夠榮耀國軍與國家。

參與世界級馬拉松賽事，不是光報名就能夠參加，除了因為參與者眾多，必須抽籤之外，歷史最悠久的「波士頓馬拉松」，甚至設定參與者的速度門檻限制，成為難度最高的馬拉松。