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影／解釋國防靠和平 郭台銘：背後不是沒有自衛能力

2019-04-28 15:33聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

鴻海集團董事長郭台銘今天受訪表示，最好的防衛就是在和平的基礎上，以不挑釁的發展高科技防衛武器，國防靠和平，我們不懼怕，不懼戰，「中國人為什麼要打中國人？！」

郭台銘說，「國防靠和平」不是說不要買武器，沒有自衛能力，台灣還是需要保護自己，但必須挑選有用的武器，把錢花在刀口上！真正有用的防衛性、偵防武器，把錢省下來，到全世界發展科技。

他表示，最重要的國防，這是在和平的基礎上，國防要靠科技丶要靠實力， 我們不要挑釁，相信沒有父母希望孩子上戰場，但是我們不懼怕，中國人為什麼要打中國人？

郭台銘說，未來的武器會發展A I，從太空到海底發展無人化，例如無人機等，他一直就是在做發展5G、8K。

【中央社／台中28日電】

表態參選總統的鴻海集團總裁郭台銘今天出席活動時受訪指出，他先前提出的「國防靠和平」被批評，是大家曲解他的意思。他另外也提到總統蔡英文參加反核遊行是街頭對抗公投。

中華民國鄉鎮市長聯合促進會第一屆第二次會員大會今天在台中市潮港城餐廳舉行，有意參選總統的前台北縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫、郭台銘先後到場致意，台中市長盧秀燕也到場感謝與會人員在她參選市長時的支持。

郭台銘致詞說，他不太習慣參加政治場合，給他時間一定會慢慢習慣，許多朋友叫他要接地氣，而鄉鎮市是最核心的單位，整個中華民國競爭的關鍵所在，所以他決定來此接地氣。

郭台銘會後受訪表示，看到昨天總統參加反核遊行，這是街頭對抗公投，他覺得腦筋錯亂，是在朝、還是在野？那就讓他們繼續在野，覺得街頭對抗公投是很奇怪的議題。

郭台銘也主動提及，大家曲解他說「國防靠和平」的意思，並不是說完全沒有自衛能力，完全不買武器，而是應該將錢花在刀口上，挑選應該要用的、真正有用的防禦性的武器，未來武器已經進展到無人武器，像無人機、無人船，甚至進入到無人式作戰。

郭台銘指出，將來如何發展高科技、AI、5G、8K，就是他過去幾年來做的事情，所以他認為武器要靠科技，國防要和平，國防更要科技，更要靠實力，如果用和平做後盾，不挑釁、不懼怕，他不要講不懼戰，因為為什麼中國人要打中國人，應該將省下來的錢發展科技。

至於下週他將出席馬英九基金會主辦的經濟論壇活動，郭台銘表示，他在會中有場演講，提到未來的科技經濟要靠自己研發，如果會中遇到高雄市長韓國瑜，他會給予加油。

郭台銘解釋國防靠和平是要在和平的基礎之下發展高科技防衛武器，不挑釁。記在陳秋雲/...
郭台銘解釋國防靠和平是要在和平的基礎之下發展高科技防衛武器，不挑釁。記在陳秋雲/攝影
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郭台銘太空國防部
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