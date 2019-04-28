漢光兵推落幕 JTLS電腦兵棋系統運作原理是這樣

2019-04-28 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



漢光演習的「電腦輔助指揮所演習」，不只是在電腦兵棋上的「電競」遊戲，負責防衛的各地國軍現役部隊，都必須堅守崗位等候大直下達的戰術狀況，由主官據現有兵力，實際舉行作戰會議，下達戰術作為。核心將領表示，兵推不注重勝負，純為驗證防衛軍戰術與參謀指揮程序，藉由多種戰術狀況下達，考驗現役部隊「解題」的能力。

國軍「漢光35號」演習，於上周一（4月22日）起，舉行5天4夜不間斷的「電腦輔助指揮所演習」，日前已結束。兵推在大直國防部旁的聯演中心武藝館，負責攻防的攻擊軍、防衛軍各據操演室，由國防大學校長王信龍擔任攻擊軍司令員，率教官擔任負責攻擊任務的紅軍，下達狀況考驗三軍部隊，透過「JTLS戰區聯合作戰電腦兵棋系統」的兵棋台，仿真實戰作為，進行戰術攻防。

當年由參謀總長李喜明引進的JTLS，是一套封閉的網路系統，兵棋推演並非只僅單純在電腦螢幕上實施，負責防衛國軍現役部隊，在電腦上的戰術作為參數，必須在攻擊軍狀況下達後，由各地應對的現役基層部隊，實際舉行作戰會議，在主官下達戰術作為後，再由部署在參演部隊的系統操作手，到系統上輸入參數，顯示在聯演中心的兵棋台上，攻防後由戰力比判定部隊的進退勝負。而美軍觀摩團會前往重點參演部隊觀察驗證。