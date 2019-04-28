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獨／超級星期二！韓郭朱將同台 國民黨政策辯論提前登場

神明來「託夢」還是亂夢？ 受玄宮三步驟教你驗證真偽

漢光兵推落幕 JTLS電腦兵棋系統運作原理是這樣

2019-04-28 11:15聯合報 記者洪哲政╱即時報導

漢光演習的「電腦輔助指揮所演習」，不只是在電腦兵棋上的「電競」遊戲，負責防衛的各地國軍現役部隊，都必須堅守崗位等候大直下達的戰術狀況，由主官據現有兵力，實際舉行作戰會議，下達戰術作為。核心將領表示，兵推不注重勝負，純為驗證防衛軍戰術與參謀指揮程序，藉由多種戰術狀況下達，考驗現役部隊「解題」的能力。

國軍「漢光35號」演習，於上周一（4月22日）起，舉行5天4夜不間斷的「電腦輔助指揮所演習」，日前已結束。兵推在大直國防部旁的聯演中心武藝館，負責攻防的攻擊軍、防衛軍各據操演室，由國防大學校長王信龍擔任攻擊軍司令員，率教官擔任負責攻擊任務的紅軍，下達狀況考驗三軍部隊，透過「JTLS戰區聯合作戰電腦兵棋系統」的兵棋台，仿真實戰作為，進行戰術攻防。

當年由參謀總長李喜明引進的JTLS，是一套封閉的網路系統，兵棋推演並非只僅單純在電腦螢幕上實施，負責防衛國軍現役部隊，在電腦上的戰術作為參數，必須在攻擊軍狀況下達後，由各地應對的現役基層部隊，實際舉行作戰會議，在主官下達戰術作為後，再由部署在參演部隊的系統操作手，到系統上輸入參數，顯示在聯演中心的兵棋台上，攻防後由戰力比判定部隊的進退勝負。而美軍觀摩團會前往重點參演部隊觀察驗證。

共軍已有航空母艦成軍，一般均認為有繞越東部攻擊的能力，此次兵推也試圖推演，但兵推裡將日、美在宮古一線島嶼的軍事部署納入兵推參數，阻滯攻擊軍船團。據報導，日本已首度在距離台灣不遠的沖繩縣宮古島等地部署03式防空導彈（Chu-SAM），封鎖宮古海峽。有專家預判日方將在鹿兒島縣的大隅諸島到領土極西的與那國島的1200公里琉球群島與釣魚台、大東諸島所構成的「南西地域」，從北至南在種子島、奄美大島、沖繩、宮古、石垣島等地，部署12式攻船飛彈或是超音速的ASM-3攻船飛彈，一路與台灣形成海空封鎖線。共軍船團若要前往台灣東部海域部署，必須自南部巴士海峽繞越。

大直國防部旁的聯演中心武藝館。記者洪哲政/攝影
大直國防部旁的聯演中心武藝館。記者洪哲政/攝影
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漢光演習
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